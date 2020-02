«Raggirata da una finta addetta del Comune»

MARIA CHIARA PEZZANI

TRAVERSETOLO «Mi è arrivata una chiamata da una donna che si è presentata come addetta del comune di Traversetolo e mi ha chiesto se ero disponibile a partecipare ad un sondaggio telefonico. Ho accettato e mi ha detto che sarei stata contattata nei giorni successivi».

Inizia così il racconto di S.C., una donna che vive a Traversetolo, che spiega la truffa nella quale è incappata nei giorni scorsi. Un piano ben congegnato messo a punto da un'azienda del nord Italia sfruttando il nome del comune. «Un paio di giorni dopo ricevo la seconda chiamata: mi sottopongono alcune domande per capire le mie abitudini, se frequento i centri commerciali, dove di solito faccio la spesa. La persona al telefono inizia a parlare della crisi che coinvolge diverse aziende e mi spiega come, per fronteggiare la situazione, molte realtà abbiano deciso di unirsi creando un catalogo prodotti, al quale avrebbero aderito anche negozi di Traversetolo. A questo punto mi chiede se sono interessata a visionare il catalogo, annunciando l'arrivo di un incaricato con il depliant il 20 febbraio».

Alla porta si presenta una donna castana di nome Agata: aveva il cartellino identificativo che riportava logo e timbro del comune di Traversetolo. La signora non la fa entrare in casa, l'accoglie in giardino. La falsa addetta le mostra il catalogo, che riporta prodotti di tutte le tipologie. «Mi fa notare il prezzo al dettaglio e quello scontato a cui avrei avuto diritto attraverso dei buoni sconti. Mi chiede poi di firmare un foglio: io ero titubante, il mio istinto mi diceva che qualcosa non andava, ma ha cercato di tranquillizzarmi dicendo che era per rendicontare al comune dell'avvenuta visita».

In realtà la firma era per sottoscrivere un contratto. La donna se ne accorge qualche sera dopo, quando la figlia manifesta l'esigenza di un computer nuovo. «Guardiamo sul catalogo». E proprio in quel momento su Canale 5 «Striscia la notizia» parlava di una truffa legata proprio a questo catalogo e all'azienda. «Scritto in piccolo, trovo la verità: si trattava di un contratto che mi vincolava a spendere almeno 3.500 euro di prodotti. Erano passati 9 dei 14 giorni previsti per la rescissione del contratto. Il giorno dopo ho fatto denuncia ai Carabinieri di Traversetolo, poi ho avvisato il mio avvocato che ha mandato una Pec alla società per rescindere il contratto».

Per fortuna l'azienda risponde mettendo fine alla vicenda. Alla donna però interessa raccontare la storia come avvertimento per chi potrebbe incappare nella stessa truffa.

E sull'episodio interviene il sindaco di Traversetolo Simone Dall'Orto: «Purtroppo negli ultimi tempi sono vicende frequenti. Malintenzionati che approfittano di anziani o di persone in buona fede per mettere in atto i loro raggiri. Raccomando alle persone di prestare attenzione: diffidate di chiunque si presenti a nome del comune di Traversetolo o chiami per proporvi la verifica delle tariffe. E soprattutto nessuno è autorizzato a farvi firmare dei documenti a nome del comune».