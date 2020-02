Kucka il migliore, Kurtic prezioso

LE PAGELLE DI PAOLO GROSSI

PARMA

Il migliore

KUCKA 7,5

E’ stato inesauribile per qualità e quantità. Un palo, un gol, tanta corsa, stacchi aerei, tiri, assist. E’ partito a sinistra, ha finito a destra, ma è stato determinante ovunque. Davvero una prestazione coi fiocchi. Ha dato l’esempio su come bisogna supplire alle tante assenze: dando tutti qualcosa in più. Ma questo gruppo il messaggio lo aveva già recepito.

COLOMBI 7

Sul primo gol non è stato impeccabile, da lì in poi non ha sbagliato nulla, trasmettendo sicurezza ai compagni con un atteggiamento grintoso e lavorando bene anche con i piedi.

DARMIAN 6,5

Ha anche sofferto perché Pellegrini è un elemento che ha gamba e tecnica ma si è sempre riproposto effettuando anche alcune importanti chiusure. Sa stringere i denti e in questo Parma è una dote diffusa.

IACOPONI 5,5

Lento sul primo gol, rischia di lanciare Simeone verso il 2-0. Globalmente una prova meno lucida del solito, ma le punte del Cagliari sono sguscianti e vanno dappertutto.

BRUNO ALVES 6

Vale il discorso fatto per Iacoponi ma il capitano non ha accusato particolari scompensi, anzi nella ripresa è stato importante per tenere alta la squadra e aiutarla fare la partita nella metà campo avversaria

GAGLIOLO 6

Anche lui meno tonico e brillante del solito, tra l’altro toccato anche duro in alcuni contrasti. Provoca un rigore davvero inutile, per fortuna poi fallito. Poi si contrappone con la consueta energia a chi passa dalle sue parti.

BRUGMAN 7

La sua miglior partita in gialloblù. Non giocava da tempo ma ha mostrato una disinvoltura, una grinta e una capacità di muoversi ‘’alla Scozzarella’’ che non gli conoscevamo. Decisiva la sua iniziativa sul primo gol.

SPROCATI s.v.

Entra si mette a destra e si sbatte quanto e quando serve.

HERNANI 6,5

In realtà ha giocato una partita assai buona ma lo penalizzano i troppi errori di tocco, tiri, cross, tutti sballati. Peccato perché il piede dovrebbe essere il suo forte.

SILIGARDI 6

Anche lui non non ha giocato molto di recente eppure s’è mosso con intelligenza, andando dove doveva, Certo non ha lo spinto do Gervinho e in un paio di ripartenze s’è notato, ma comunque ha fatto la sua parte

CAPRARI 6

Alterna buoni spunti a effetti evanescenti. La sua prima mezz’ora da crociato fa però sperare che possa tornare utile alla causa.

CORNELIUS 7

La sua partita è stata sofferta. Si notava che non stava bene e che si ‘’ascoltava’’ mentre giocava. D’Aversa ha detto che i dottori volevano preservarlo. Allenatore e centravanti con la loro tenacia ci hanno visto giusto e alla fine la sua inzuccata è oro zecchino.

KURTIC 6,5

Partita di grande sostanza. Nel primo tempo prova ad attaccare e tira in porta. Nella ripresa, con dentro tanti attaccanti, pensa più a contenere. Poi confeziona l'assist per il gol di Cornelius. Prezioso.

Allenatore

D'AVERSA 7,5

Non ci sono parole per elogiare il modo in cui esce, sia sul piano tattico che su quello morale, da situazioni a dir poco difficili. Altra partita preparata, nonostante le vicissitudini di ogni genere in questa settimana, alla perfezione. Il 2-2 finale se l’è meritato anche forse soprattutto lui. Che continua a cavare il meglio dai suoi giocatori. Comunque quella di ieri è una partita per tantissimi versi da incorniciare, più di alcune vittorie.

CAGLIARI

CRAGNO 6

FARAGÒ 6

PISACANE 6,5

KLAVAN 4,5

PELLEGRINI 6,5

NANDEZ 6

CIGARINI 6

OLIVA 6,5

IONITA 6

NAINGGOLAN 6

JOAOPEDRO 6,5

SIMEONE 6,5

PALOSCHI SV

ALL.MARAN 5

L'arbitro

IRRATI 5,5

Sapevamo che non sta attraversando un gran momento e ieri lo ha in parte confermato. Non gli manca la stoffa ma molte decisioni sono parse discutibili e spesso si è dovuto aggrappare al Var per saltar fuori dai casi delicati. Alla fine però non ha inciso sul risultato.