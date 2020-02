Lunardi: «Alta velocità necessaria per Fiera, aeroporto e mall»

CLAUDIO RINALDI

Pietro Lunardi è stato ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nei governi Berlusconi II e III, dall'11 giugno 2001 al 17 maggio 2006 (una curiosità: il Berlusconi II, durando 1.142 giorni, cioè 3 anni, 10 mesi e 12 giorni, è stato il più longevo della storia della Repubblica italiana). Ha tantissimi ricordi, belli e brutti, romani e parmigiani. Tra i più belli, in primis la patente a punti e la “Legge obiettivo” per le opere strategiche: grazie a quella furono sbloccati cantieri per molte decine di miliardi di euro. Le opere strategiche finanziate a Parma (per un totale di 560 milioni), a partire dall'agognato (e atteso per anni) completamento dell'anello della tangenziale. Un ricordo buio sopra a tutti: la vicenda della metropolitana leggera, progettata, appaltata e poi “cancellata”. Dal 2006, dopo avere introdotto e messo a punto gli ultimi dettagli della patente a punti (che ha abbattuto la mortalità di circa 5.000 vite umane all'anno sulle nostre strade) non si è più occupato di politica ed è tornato a tempo a pieno alla sua attività di ingegnere.

Come andò la vicenda della metropolitana leggera?

«Per me è un cruccio indelebile, per tanti motivi. A partire dalla questione ambientale: Parma è una città sempre più inquinata, con ripetuti sforamenti delle polveri sottili. Con la metropolitana sarebbe stata un'altra città: si sarebbe potuto eliminare il traffico automobilistico, permettere il transito solo a biciclette e mezzi elettrici. Il problema delle polveri sarebbe stato eliminato per sempre».

Perché saltò il progetto?

«Bisognerebbe chiederlo a politici e amministratori di allora. Si misero d'accordo per sabotare il progetto. Cancellato, quando era già stato fatto l'appalto e stavano aprendo i cantieri».

Amareggiato, ancora oggi?

«Altroché. Sarebbe stata un'opera preziosa per la città, avrebbe collegato il casello dell'Autosole e il Campus universitario, passando da tutti i punti nevralgici della città, dal centro all'Università, all'ospedale. Proprio come è stato fatto a Brescia, qualche anno prima: progettata dal mio studio e realizzata poi dalla Astaldi. Come avviene ovunque in Europa».

Qualche esempio?

«In Francia, ovunque: qualsiasi città delle dimensioni di Parma ha una metropolitana leggera: Lille, Chambery, tante altre città. Tutti centri urbani analoghi alla nostra città. Grazie alla metropolitana chiudono la città alle auto, con enormi vantaggi ecologici, ma anche di serenità, di qualità della vita. È un'altra città, se si vedono circolare solo bici e mezzi elettrici».

Ci sono anche ricordi belli: le opere realizzate con i finanziamenti fatti arrivare a Parma.

«Tanti: l'allungamento della pista dell'aeroporto, la costruzione della caserma dei vigili del fuoco, sempre all'aeroporto. Il completamento della tangenziale – che si attendeva da anni, e che l'Anas non finanziava – è stato provvidenziale. I fondi al Teatro Regio e al Festival Verdi, dopo le manifestazioni del centenario del 2001 e per il festival, dal 2002 al 2006. In tutto, 560 milioni sbloccati dal mio ministero per Parma, durante il secondo mandato di Ubaldi e il primo di Vignali».

Una bella soddisfazione, anche personale.

«Pochi se ne sono accorti, ancora meno se ne ricordano. Tanti sono abituati a parlare: per esempio del festival verdiano si parlava da anni: ma se ne parlava e basta. È partito solo quando abbiamo sbloccato i fondi governativi. Certo, sono contento per le tante cose che sono state realizzate grazie ai finanziamenti. Ma altrettanto amareggiato per quelle che non sono state realizzate perché i politici hanno remato contro».

In Italia la “Legge obiettivo” ha permesso l'apertura di tantissimi cantieri.

«Sì, al ritmo di 10/15 miliardi all'anno. Cosa impensabile, oggi. Dal completamento del raccordo anulare di Roma al passante di Mestre, dall' Autostrada Catania-Siracusa alle quarte corsie sulle autostrade Milano-Bergamo e Bologna-Modena, fino ai numerosi tratti dell'Alta velocità. E tantissimi altri: oltre cinquanta cantieri aperti in cinque anni. Non solo: numerosi cantieri dove si lavora ancora oggi sono stati aperti grazie alla “Legge obiettivo”: altro che lo “Sblocca-cantieri”, che al confronto fa ridere, per non avere sbloccato un solo cantiere importante».

Oggi Parma chiede a gran voce una fermata dell'Alta velocità in zona Fiera.

«Ne ha tutto il diritto. Il polo costituito dalla Fiera, dall'aeroporto e dal centro commerciale ha assoluto bisogno di essere collegato con l'esterno, con il mondo. Una fermata dell'alta velocità porta clienti, commercio, scambi. Se il polo non è collegato con l'esterno, rimane un'”isola” e quindi diventa un'occasione sprecata. Quando ero ministro era stata studiata e proposta anche una soluzione per un collegamento ferroviario tra il polo Fiera-aeroporto-centro commerciale con la stazione mediopadana, ma non se n'è più fatto nulla. Certo una fermata dell'Alta velocità a Parma, anche se in ritardo, sarebbe indispensabile! A questo proposito, io sono solo un tecnico e non un politico, però in tema di mancata fermata a Parma dell'Alta velocità, da anni ho spiegato che l'insipienza e la disattenzione dei nostri passati politici-governanti – che avevano completamente trascurato il fatto che Parma rispetto a Reggio Emilia sarebbe stato il baricentro naturale per una stazione mediopadana tra Milano e Bologna – avrebbe portato dei gravissimi danni alla nostra città. Infatti un recente studio del mio collega Professor Ennio Cascetta dell'Università di Napoli ha valutato chiaramente che l'impatto che l'Alta velocità ha avuto sulla crescita di una città nel corso degli ultimi 10 anni vale l'8-10%. Nelle città senza fermate dell'Alta velocità il tasso di crescita è risultato invece dello 0,4-3%. Il tutto si commenta da solo».

Come vede la situazione del centro commerciale? Come mai il “Piano di rischio” sta bloccando un progetto già avviato?

«È, ahinoi, una tipica contraddizione all'italiana: servono anni, o addirittura lustri, per ottenere le autorizzazioni e avviare un progetto, ma se nel frattempo esce un piccolo emendamento alla norma, tutto può essere messo in discussione, anche a lavori già iniziati. In questo caso, parliamo di un “Piano di rischio” che dovrebbe avere valenza “pianificatoria”, cioè regolare le scelte urbanistiche future, non quelle già assunte molti anni fa. La realizzazione del Parma urban district era già prevista nel precedente “Piano di rischio”, era ormai un diritto acquisito, e per questo motivo il Comune ha autorizzato la costruzione. Ma il magistrato la pensa diversamente e ha ritenuto di mettere sotto sequestro il cantiere, fino a quando non sarà approvato il nuovo Piano. E con la nostra burocrazia passano i mesi, anzi gli anni. Mi sembra profondamente ingiusto».

Ci sono rischi effettivi legati alla presenza di un centro commerciale vicino all'aeroporto?

«Basta guardarsi intorno per darsi una risposta: a Bergamo, Rimini, Torino, solo per fare alcuni esempi, ci sono grandi centri commerciali a pochi passi da piste che accolgono migliaia di voli all'anno. Eppure nessuno si sogna di farli chiudere, né di impedire atterraggi e decolli. Nel caso di Parma, poi, l'edificazione è completamente al di fuori dei coni di atterraggio e di decollo, e quindi non crea nessun pericolo o ostacolo per la navigazione aerea. Qui parliamo di un'interferenza con la fascia laterale alla pista, dove il rischio di incidente è estremamente più contenuto e riguarda le possibili conseguenze di uno “sbandamento” a terra del velivolo in transito sulla pista. Se l'Enac prendesse in considerazione delle analisi di rischio specifico, come suggerirebbero le normative aeronautiche europee, dovrebbe ammettere che il posizionamento del centro commerciale lo pone in condizioni di rischio praticamente nullo. Tanto che l'emendamento che ha introdotto queste fasce di rispetto laterali è stato adottato solo da pochi anni, e già si pensa di modificarlo».

Ma la norma attuale impedisce di realizzare insediamenti commerciali a lato degli aeroporti, o no?

«Il Regolamento Enac fornisce linee indirizzo ai Comuni e, con l'ultimo emendamento, prescrive massima prudenza anche nelle fasce di rispetto laterali, sconsigliando di pianificare in quelle zone determinate tipologie di intervento. Non c'è un divieto assoluto, occorre analizzare concretamente gli effettivi fattori di rischio. A prescindere da questo, mi ripeto: si tratta di linee di indirizzo per la pianificazione futura. Qui la pianificazione era già fatta».

Come interpreta i documenti presentati nei giorni scorsi dal Comune per l'approvazione del nuovo “Piano di rischio”?

«Direi che il nuovo “Piano di rischio” proposto dal Comune conferma correttamente le previsioni urbanistiche già assunte in precedenza, incluso il progetto del Parma urban district, senza modifiche. L'Enac ha chiesto di dimostrare il rispetto di alcuni requisiti tipologici e distributivi, che potrebbero richiedere alcune modifiche al Piano, ma senza negare la possibilità di realizzare l'insediamento commerciale. È già un bel passo avanti nella direzione del dissequestro: la speranza è che tutto si concluda in fretta, perché 15 mesi di blocco possono far saltare anche le iniziative più solide, e l'impressione è che il tempo massimo stia per scadere».

Nel frattempo l'aeroporto di Parma progetta l'allungamento della pista. Questo potrebbe interferire con il centro commerciale?

«No, per niente. Stiamo parlando di fasce laterali, che resterebbero immutate anche se variasse la lunghezza della pista. Anzi, con l'allungamento la situazione addirittura migliorerebbe, perché si allontanerebbe dal centro commerciale il cono di atterraggio/decollo alla testata della pista, cioè la fascia con il rischio più elevato. I due progetti insieme aiuterebbero il rilancio della città».

Quali auspici per il 2020?

«Che Parma sia simbolo di cultura, sì, ma cultura del fare, e che i progetti vengano finalmente sbloccati. Lo scheletro del cantiere abbandonato al margine dell'autostrada è una bruttissima vetrina, che Parma non si può permettere, a maggior ragione nell'anno in cui si fregia del titolo di capitale italiana della cultura».