Prende a pugni la moglie, arrivano i carabinieri

Picchia la moglie e la manda all'ospedale. L'episodio è accaduto ieri mattina in un appartamento di via del Prato, a pochi passi da borgo delle Colonne. La «colpa» della donna, una venticinquenne di origine nigeriana, è stata quella di chiedere al marito, 28 anni e anch'esso nigeriano, di non fumare in casa in presenza del loro figlio, un bimbo di appena un mese. Una richiesta logica che ha però, secondo quanto dichiarato dalla donna ai carabinieri prontamente arrivati sul posto, scatenato una reazione spropositata da parte dell'uomo. Il 28enne l'ha infatti colpita con pugni al volto e in tutto il corpo. La donna, però, è scesa in strada e ha telefonato sia ai carabinieri che al 118. Così in via del Prato, oltre all'ambulanza, sono arrivate due pattuglie del Radiomobile. Ascoltata la donna, che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per ferite guaribili in otto giorni, i militari sono saliti in casa dove hanno trovato e denunciato il marito. r.c.