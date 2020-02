Ladri in azione. Un colpo messo a segno e uno fallito

Un furto messo a segno. Un altro fallito. Ma se non fosse stato per il controllo di vicinato probabilmente adesso sarebbero molti di più gli abitanti di Vicofertile costretti a fare la conta dei ricordi di una vita svaniti in un lampo.

Il primo attacco dei ladri, fallito, è stato messo a segno alcune sere fa intorno alle 19. A quell'ora un residente di una palazzina ha notato tre persone che si aggiravano intorno a casa. E non si trattava certo di vicini di casa. Subito l'uomo ha allora allertato coinquilini e vicini grazie ad un gruppo su whatsapp e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Ma già quel suo affannarsi è stato fondamentale: e il terzetto è svanito.

Sarebbe stato bello finisse qui: ma poco dopo un altro messaggio sul gruppo ha svelato che una casa era stata svaligiata. Ancora la chat si è attivata e sul posto è stato richiesto l'intervento degli agenti che hanno svolto i primi controlli mentre molti degli abitanti hanno iniziato ad allungare lo sguardo. Cercando tracce o indizi del passaggio dei ladri. Uno sforzo che pare abbia dato qualche risultato: agli investigatori sono stati forniti degli spunti che ora verranno analizzati come il fatto che i primi ladri scoperti avevano già fatto un buco in una siepe. Si spera lasciando qualche traccia. Soddisfazione comunque è stata espressa dai componenti dei gruppi di vicinato che ricordano a tutti di monitorare rumori strani sottolineando come «sia fondamentale la collaborazione; sarebbe utile che palazzina per palazzina, ci si riabituasse a utilizzare le bacheche o creare gruppi whatsapp per far si che tutto quello che accade in una casa sia conosciuto. Solo noi possiamo conoscere le nostre strade, i nostri quartieri, i nostri scantinati e le scale dei palazzi. Solo noi possiamo presidiare in sicurezza come facevano i nostri nonni e i loro prima di noi».

lu.pe.