Padre manda il figlio 12enne a rubare: denunciato

I taccheggi nei supermercati sono talmente frequenti che non fanno più notizia. E, nonostante i responsabili dei punti vendita continuino a denunciare, i ladruncoli non rinunciano a provarci.

Ma, di solito, il ladro lavora in proprio, osa e spera di farla franca. In questo caso, invece, il topo da scaffale agiva sotto la guida di un mandante. Che, sembra incredibile a dirsi, era suo padre.

Lo hanno scoperto gli uomini delle Volanti della questura che ieri mattina sono intervenuti al supermercato Panorama dove gli addetti alla sicurezza hanno fermato un ladro con un carrello carico di merce. E lo hanno bloccato quando aveva già infilato l'uscita per chi non ha comprato nulla aggirando le casse. Ma c'è un dettaglio: il ladruncolo era un bambino. E sembrava da solo.

I poliziotti così hanno cercato di capire meglio cosa stesse accadendo e hanno scoperto che il bambino aveva solo dodici anni, era di origine indiana ed era arrivato al supermercato con il padre.

Ma il genitore pareva scomparso e il piccolo, che si era provato a rubare oltre 260 euro di merce, essendo sotto i 14 anni risulta non imputabile. Dopo un po', però, il colpo di scena.

Il padre, che si era visto la scena nascosto da dietro una colonna, alla fine è dovuto uscire dal suo nascondiglio e ammettere la propria colpa: per evitare guai aveva mandato il figlio a rubare.

Contando sul fatto che in ogni caso, vista la giovane età, l'avrebbe fatta franca. Deve avere fatto però male i propri conti.

I poliziotti infatti hanno recuperato la merce che è stata restituita ai proprietari mentre il padre del bambino è stato denunciato per tentato furto aggravato. L'aggravante è quella di avere istigato un minorenne a commettere un reato. E se il piccolo non dovrà risponderne per il padre non sarà così soprattutto perché è emerso che l'uomo, come detto di origine indiana e nato nel 1978, non è nuovo a simili esperienze di shopping senza i contanti.

lu.pe.