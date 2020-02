Antonio Dodi, soldato italiano scampato al lager

LUCA MOLINARI

A volte la memoria viaggia nel tempo attraverso una scatola porta tabacco. Lo sanno bene i familiari di Antonio Dodi, morto a ottant'anni dopo essere stato internato in vari campi di concentramento tedeschi tra il ‘43 e il ‘45. Durante la prigionia Dodi aveva stretto una grande amicizia con un giovane ebreo che, prima di morire gli aveva donato la cosa che gli era più cara: la propria scatola porta tabacco.

L'oggetto dopo varie vicissitudini era andato perduto e ora, a distanza di cinquantacinque anni, è stato ritrovato e consegnato al figlio di Antonio Dodi, Giuliano. Un ritrovamento emozionate, possibile grazie ad un cugino accortosi della speciale scatoletta mentre metteva ordine tra una serie di oggetti del passato, appartenuti alla propria famiglia.

«E' stato emozionante ricevere quella scatola porta tabacco dopo tanti anni – ricorda Giuliano Dodi – Mio padre era molto legato a quell'oggetto perché gli ricordava il periodo vissuto in prigionia e un'amicizia nata in un momento così tragico. In passato la scatola era andata perduta e non pensavamo che sarebbe stata ritrovata. Non appena mio cugino, che ringrazio, me l'ha consegnata ho voluto spiegare a mia nipote Maria Vittoria di che cosa si trattava, ma soprattutto ripercorrere la lunga storia che si portava dietro. Conserverò sempre questa scatola e spero che mia nipote faccia altrettanto, facendo restare accesa la fiamma della memoria».

Antonio Dodi era un geniere che, assieme ad altri parmigiani, si trovava nei Balcani col Genio quando avvenne l'armistizio dell'8 settembre 1943. Da quel momento ebbe inizio una triste odissea. Fatto prigioniero dai tedeschi, venne deportato in Germania nel campo di concentramento di Wiezendorf, dal quale molti non tornarono più. I superstiti, tra cui Dodi, vennero rimpatriati soltanto nel settembre 1945. Trent'anni dopo Dodi era stato promotori di un incontro tra gli ex genieri internati, a cui avevano partecipato una decina di superstiti.

«E' stato un incontro commovente – si legge nelle cronache di quel tempo – qualcuno ha stentato a riconoscere dopo tanto tempo, l'amico, il compagno di prigionia: ma non c'è voluto molto per ristabilire i vecchi legami, sull'onda dei ricordi e delle rievocazioni».