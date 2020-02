Baby gang? «Ragazzi, il primo passo per batterle spetta a voi»

MONICA TIEZZI

Secondo un report aggiornato al 15 gennaio scorso, delle 60 mila persone condannate e detenute in Italia, ben 12.836 sono i ragazzi (dai 14 ai 17 anni) sotto la tutela del servizio giustizia minorile. Una cifra che ha avuto un incremento del 33% solo nel 2019. Di questi, diecimila sono italiani. Complessivamente, i minori in custodia sono stati autori di 40 mila reati. Un fenomeno in aumento, quello della devianza di minorenni e giovani adulti: a fronte dei 14.744 soggetti in carico ai servizi sociali nel 2007, si è passati ai 20.965 del 2019.

È partito così, dai dati che fotografano un disagio diffuso e in aumento, l'incontro dei ragazzi dell'Ipsia, nell'aula magna dell'istituto, con i rappresentanti di istituzioni e forze dell'ordine. «Bullismo e baby gang: parliamone», questo il titolo dell'appuntamento sollecitato dai ragazzi e organizzato dal professor Giancarlo Pavano. Un botta e risposta fra una folta e interessata platea e i relatori: il prefetto Giuseppe Forlani, il questore Gaetano Bonaccorso, il colonnello Marcello Robustelli, comandante del reparto operativo dei carabinieri, il generale in congedo dei carabinieri Luciano Garofano, l'assessore alla sicurezza del Comune Cristiano Casa.

Per rompere il ghiaccio, il generale Garofano ha proposto la visione di un'intervista a Raffaele Criscuolo, ex componente - pentito - di una baby gang napoletana. Che ha parlato della violenza per mettere a segno le rapine, ma anche dei soprusi gratuiti «per acquistare notorietà nel quartiere e farsi rispettare».

Cosa si fa per contrastare il bullismo? Quali leggi aiutano a recuperare i ragazzi che hanno preso strade sbagliate? E soprattutto, perché nascono le baby gang? Queste alcune delle domande dei ragazzi.

Il prefetto Forlani parla della delinquenza minorile come di un fenomeno non nuovo, «tanto che si è sviluppata una legislazione e strumenti ad hoc». Ma descrive anche un contesto sociale che favorisce lo «spaesamento» dei ragazzi. «Adulti, genitori in primis, e scuola non hanno più l'autorevolezza di una volta. Capita che i genitori neppure si presentino alle convocazioni degli insegnanti. E se lo fanno non riconoscono il ruolo della scuola. Sul fenomeno pesano anche alcol e droga, il cui consumo è in aumento fra minorenni: furti e rapine servono spesso per procurarsi alcol e stupefacenti. Cosa potete fare voi? Rompere l'omertà», dice Forlani.

«I fenomeni criminali sono difficili da definire. Voi siete molto diversi dagli studenti degli anni '90 - interviene il questore Bonaccorso, 32 anni di esperienza nella lotta al crimine - Siete multiculturali. Da un lato una ricchezza, dall'altro una diversità di valori che rende più difficile un raccordo. Le baby gang sono espressione di un disagio, sono anche una richiesta di aiuto. Contenere non può essere la soluzione, perché la devianza interroga tutta la società. Aiutateci ad aiutarvi».

Il primo passo, dice Casa, spetta proprio ai ragazzi: «La prima prospettiva è la scuola, e voi avete fatto questa scelta importante. Frequentando un istituto che molto probabilmente vi garantirà un posto di lavoro. Fate tesoro di questo incontro».

«Siete fortunati rispetto al ragazzo di Napoli che abbiamo ascoltato: avete la possibilità di un'educazione e di una vita decorosa. Mettete correttezza, impegno e passione nello studio e ci sarà un bel futuro davanti a voi» aggiunge il vicepreside dell'Ipsia Massimo Barezzi.

Dello stesso tenore l'intervento del colonnello Robustelli: «Siete voi i primi a dover fare una scelta in base ai valori. Ho letto di recente di una partita amatoriale di calcio durante la quale il padre di un piccolo giocatore ha aggredito l'allenatore e l'ha fatto finire all'ospedale. Il ragazzino, nei giorni successivi, ha abbracciato il suo “mister” e ha chiesto scusa. Se necessario, date voi l'esempio ai vostri genitori. Spacciare è molto remunerativo, è una strada breve e facile, ma sbagliata. Abbiate coraggio, fiducia e speranza».

Il Tribunale dei minori di Reggio Calabria sottrae i figli alle famiglie mafiose perché in quel contesto ai ragazzi non viene data alternativa alla vita criminale, viene fatto notare dai relatori. Una studentessa obietta: «Siete convinti che sia la scelta giusta?». Risponde Garofano: «Bibbiano ci insegna che serve grande cautela e riflessione, che si può migliorare. Ma occorre fare qualcosa».

«La situazione peggiora. Non è che state agendo in modo sbagliato?», incalza uno studente. «Nel 1991 - risponde sempre Garofano - in Italia si registrarono duemila omicidi. Nel 2019 siamo scesi a 400. Abbiamo intercettato un fenomeno e cercato di prevenirlo. Bisogna fare lo stesso per la delinquenza minorile, in una società sempre più complessa. Il primo passo sono il dialogo e il confronto: affrontare i nodi, prevenire i sintomi. È quello che stiamo facendo qui oggi».