Caldo anomalo: 23 gradi a Calestano, Lago Santo scongelato

GIAN LUCA ZURLINI

In pianura nebbia fitta, cielo grigio e tanta umidità, in collina e sull'Appennino sole splendente e temperature che, più che di inizio febbraio, erano degne del mese di maggio. È questa la situazione meteorologica che ieri ha letteralmente diviso in due la realtà del Parmense.

A CALESTANO 23 GRADI

L'alta pressione di origine africana ha portato ieri su tutta la parte «alta» della nostra provincia sole e temperature da primavera avanzata, con massime ben oltre i 20 gradi nelle località comprese fra i 300 e i 700/800 metri di quota. In base alla rete di rilevazione di Meteoparma la località più calda in assoluto è stata Calestano, dove a 30 chilometri dalla città immersa nella nebbia il sole e il vento caldo di foehn hanno spinto la massima addirittura fino a 23,1 gradi nel primo pomeriggio, mentre alle 21 di ieri sera si registravano ancora 15 gradi.

LAGO SANTO «SGELATO»

Incredibile anche le massime registrate in alta quota: al Lago Santo, che presentava ampie «macchie» pressoché scongelate, la massima al rifugio Mariotti, a 1500 metri di quota, è stata di 13,6, 5 in più che in pianura e la minima di ben 11,4 sopra lo zero.

PIANURA SOTTO I 10 GRADI

Nella pianura, avvolta per tutto il giorno dalla nebbia diventata fitta in serata, nessuna località è arrivata a 10 gradi di massima, con la città «ferma» a 7,7 gradi.

IN ARRIVO FOEHN E GELO

Oggi le previsioni indicano la graduale dissoluzione della nebbia, grazie all'arrivo del foehn con aumento delle massime in pianura e diminuzione in collina. Ma da domani, anche se resterà il sole, è previsto un brusco calo delle temperature con gelate notturne, anche se non di forte intensità.