Fulgor Fidenza, allenamenti e studio: al palasport ora si può

Il progetto pensato dalla Fulgor Fidenza e presentato nei mesi scorsi al Comune di Fidenza è diventato realtà. Sono stati infatti inaugurati gli spazi all'interno del Palazzetto dello Sport dove i giovani atleti impegnati negli allenamenti potranno studiare e fare i compiti.

«L'obiettivo – ha spiegato Andrea Orlandi, presidente della Fulgor Fidenza – è che i nostri atleti possano allenarsi e proseguire i propri studi senza che una cosa non vada a demerito dell'altra. Ma sia chiaro da subito che questo non è un servizio di doposcuola: i nostri ragazzi saranno liberi di sfruttare questa opportunità, che, se recepita bene, consentirà loro di allenarsi anche più volte al giorno senza mettere in crisi il proprio rendimento scolastico».

Lo sport dunque come grande palestra di vita, non solo da un punto di vista del benessere e della salute ma anche di quello della cultura e dell'educazione. «L'iniziativa infatti nasce dalla consapevolezza - ha proseguito Orlandi - che la pratica sportiva non consiste solo nel preparare degli atleti competitivi, ma nel formare dei ragazzi che siano in grado di assumersi delle responsabilità, nello sport come a scuola».

La stanza, allestita grazie all'intervento del Comune di Fidenza, è stata ricavata da una porzione di circa 100 metri quadrati della palestrina, collocata sotto la tribuna più grande dell'impianto. Qui i ragazzi potranno trovare lo spazio e la concentrazione necessari per assolvere pienamente ai propri impegni scolastici.

«Il Comune di Fidenza – ha concluso Andrea Orlandi – è stato un partner fondamentale per realizzare questo progetto. Ringrazio l'amministrazione e l'assessore allo Sport per aver compreso appieno le potenzialità di questa iniziativa e per averla conseguentemente supportata adeguatamente, condividendo la mia convinzione che possa trattarsi di una vera opportunità per tutti i nostri giovani atleti».

«Come amministrazione - hanno commentato il sindaco Andrea Massari e il vicesindaco e assessore allo Sport Davide Malvisi - siamo ben lieti di essere stati coinvolti in un progetto tanto lungimirante. Per questo abbiamo subito dato la disponibilità degli uffici a seguirne passo passo la realizzazione, nella convinzione che sono iniziative come questa a realizzare pienamente quella funzione educativa dello sport che è per noi perno fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi e in ultima istanza dell'intera comunità fidentina».

