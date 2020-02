Vandalismi, imbrattata la maestà di Stradella

COLLECCHIO E' stata imbrattata con scritte inneggianti all'Isis la maestà di Stradella, situata proprio sulla statale della Cisa. Un atto deprecabile sotto tutti i punti di vista che ha destato l'incredulità dei residenti della frazione, ma anche di tanti collecchiesi. La vicenda ha avuto un'ampia risonanza, le immagini della maestà deturpata con le scritte dell'Isis in nero è stata postata sui social media ed è diventata di dominio pubblico in poco tempo. Sul fatto si registrano le prese di posizione di maggioranza e minoranza. Per il sindaco, Maristella Galli, si tratta «di un atto odioso che offende la nostra comunità e mira a creare paura e insicurezza. Il Comune sta prendendo contatti con i proprietari del terreno su cui si trova la maestà per collaborare al suo ripristino».

Per Tommaso Vergiati, esponente della Lega nel gruppo di minoranza, «si tratta di un attacco inaccettabile, un gesto contro la religione cattolica ed i credenti, ma anche contro tutti i collecchiesi che si riconoscono nei valori cristiani. Per questo sarebbe utile garantire maggiore sicurezza aumentando il numero di telecamere sul territorio ed i presidi di polizia locale. Quello che fa più male è che anche questa volta i responsabili la faranno franca». Qualche anno fa fu deturpata la maestà all'angolo tra via Mulattiera e via Spezia, anche allora Collecchio si dimostrò solidale: fu ingaggiata una gara di solidarietà ed un imbianchino locale la ripristinò, senza chiedere nessun compenso.

G.C.Z.