Addio a Miodini, il vigile buono

ISABELLA SPAGNOLI

Il suo nome di nascita non era Luigi ma proprio Luigino. Un nome che la gente chiamava a gran voce, perché Luigino Miodini, scomparso all’età di 89 anni, era conosciuto in tutta la città.

Vigile e brigadiere della polizia Municipale, consigliere comunale (quando era sindaco Stefano Lavagetto), presidente per 35 anni del Circolo dipendenti comunali, cavaliere della Repubblica per meriti sociali, Luigino, viene ricordato dalle figlie Stefania e Sandra che rivelano quale vulcano fosse il loro papà.

«Non risparmiava mai energie; era un uomo impegnato su mille fronti e riusciva a fare tutto bene, mettendo il cuore in ogni progetto, in ogni missione - spiega Stefania -. Quando iniziava una cosa, la portava fino in fondo nel migliore dei modi. Per fare un esempio: nei 35 anni in cui è stato presidente del Circolo dipendenti comunali è riuscito a raccogliere tantissimi iscritti rendendolo, forse, il più grande di Parma. In quei decenni ha creato anche un teatro per recuperare il dialetto parmigiano, si è sempre dato da fare per supportare associazioni di volontariato e realtà sportive, sostenendo qualsiasi attività potesse servire allo scopo di appoggiare i disabili».

Luigino amava moltissimo viaggiare e organizzava, spesso, pullman di persone che, grazie a lui, giravano l’Italia e l’Europa. «Sulla corriera portava l’affettatrice: compreso nel prezzo del viaggio c’era salume abbondante per tutti», spiega Stefania che ricorda altre passioni del babbo: la moto, la cucina, la pesca, il ballo e gli scacchi.

«Era un vigile buono ma continuava a ripetere a noi figlie che la legge si doveva rispettare; diceva che bisognava educare le persone a comportarsi bene».

Nell’ultimo periodo della sua vita era entrato a far parte del corpo dei vigili tributari e continuava la sua missione di volontario in diverse realtà. Innamoratissimo della moglie Livia, Luigino, passò accanto a lei settant'anni di vita. «Erano sempre assieme, la mamma lo seguiva anche al Circolo - conclude la figlia -. Uno era l’ombra dell’altra. Anche la malattia li ha accomunati, hanno condiviso il dolore».

Luigino lascia quattro nipotini che adorava. I funerali si svolgeranno domani, alle 10, partendo dalla chiesa della Trasfigurazione per concludersi, alle 11,30, verso il Tempio della Cremazione di Valera.