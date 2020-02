Forti raffiche a Salso, grosso ramo cade su un'auto vicino al cimitero

MANRICO LAMUR

Hanno causato la caduta di rami, alberi e pali delle linee telefoniche – obbligando ad un super lavoro polizia locale e maestranze comunali – le forti raffiche di vento che ieri hanno flagellato il territorio della città termale.

E’ andata bene nel primo pomeriggio ad una donna che mentre transitava davanti al cimitero civico alla guida di una Renault Captur è stata travolta dalla caduta di alcuni rami di un cipresso davanti al camposanto: fortunatamente la donna, a parte un comprensibile spavento, è rimasta illesa, mentre l’autovettura ha riportato alcuni danni alla fiancata destra, ai fanali ed al tettuccio. Sul posto per rilevare il sinistro e per regolare la viabilità è giunta una pattuglia della polizia locale, mentre le maestranze comunali hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada. In località Scipione Stirpi un palo delle linee telefoniche si è abbattuto sulla carreggiata: anche in questo caso sul posto la polizia locale, mentre un residente con una motosega ha tagliato il palo permettendo il ripristino della circolazione stradale.

Anche a Cangelasio alcuni pali delle linee telefoniche sono caduti per fortuna senza interessare la viabilità, mentre nel parco degli alberghi Porro e Valentini un albero è caduto sul vialetto principale: sul posto la polizia locale, con le maestranze comunali che hanno provveduto a ripulire la strada dai rami e dal tronco. Un albero è caduto sulla strada nei pressi di Villa Paradiso così come a Tabiano sulla comunale per Tabiano Castello nella zona dell’hotel Astro: anche in questo caso la polizia municipale ha effettuato la viabilità, mentre le maestranze comunale hanno liberato la carreggiata.