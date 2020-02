Nuova scuola Solari di Fidenza, si staccano e cadono delle finestre

Preoccupazione fra studenti, genitori e insegnanti, per un episodio accaduto alcuni giorni fa all'interno della nuova sede dell'Istituto Solari-Magnaghi, di via Croce Rossa.

Secondo quanto riferito dagli stessi studenti, due lucernari si sarebbero staccati e uno di questi avrebbe colpito a un braccio un operatore scolastico, causandogli ferite, fortunatamente lievi.

Ieri gli studenti dell'istituto, sono usciti dalle aule, riversandosi nel cortile in segno di protesta per gli episodi accaduti e per chiedere maggiore sicurezza a scuola.

Il presidente di MiglioriAmo Fidenza, Daniele Aiello, appreso dell'accaduto, dopo avere avuto conferma, è intervenuto subito segnalando gli episodi. «In questi giorni arrivano diverse segnalazioni da parte di studenti, genitori e insegnanti, in merito ad alcuni “incidenti” accaduti nel nuovissimo istituto Magnaghi-Solari di via Croce Rossa - ha affermato Aiello -. In particolare da quanto riferito da alcuni studenti, due finestre si sarebbero staccate perché non adeguatamente fissate, causando anche ferite lievi a un operatore scolastico. Riteniamo i fatti segnalati ancor più gravi se consideriamo che questo istituto è stato inaugurato da poco più di un anno. Non possiamo permettere che fatti simili accadano in una scuola appena inaugurata, mettendo a rischio insegnanti, operatori scolastici ma soprattutto gli studenti. Chiediamo all' amministrazione di intervenire  con urgenza».

Sulla vicenda è intervenuta ieri anche Francesca Gambarini, componente del comitato nazionale di Cambiamo!. «Dopo il danno, la beffa. Mi riferisco ai disagi che, a quanto pare, si sono verificati all'istituto Solari. Sembra infatti che ci siano grossi problemi con la finestre dell'edificio inaugurato pochissimo tempo fa e che viene pagato con 8 milioni di soldi dei fidentini, quando invece dovevano essere soggetti privati a costruirlo. Il sindaco Massari si è riempito la bocca con tante belle parole nel parlare di questa scuola. Perchè la scuola ha già problemi? Ce lo spiega il sindaco o dobbiamo chiedere all'Inail, al quale hanno ceduto al scuola per poi pagare l'affitto?».

Anche la mamma di uno studente che frequenta il Solari-Magnaghi, si è così sfogata. «Gli studenti adesso si sono posizionati lontano dalle finestre da circa una settimana a causa dell'ultimo episodio accaduto. I ragazzi hanno protestato uscendo da tutte le classi (gli studenti di quinta hanno preso questa decisione) portandosi nei corridoiprincipali e infine nel cortile. I rilievi effettuati del tecnico non sono stati resi pubblici mettendo in condizioni di disagio i ragazzi e i professori. Chiediamo maggiore sicurezza nei locali della scuola frequentati ogni giorno dai nostri figli».

Il Comune e la scuola stanno effettuando le necessarie verifiche e presto renderanno noti i risultati. r.c.