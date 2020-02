Ruba le offerte in memoria dell'amico defunto

PAOLO PANNI

ROCCABIANCA - Rubate le offerte che un'associazione della bassa stava raccogliendo in memoria di un amico defunto. Sulle rive del Grande fiume è successo anche questo ma la triste vicenda, alla fine, ha avuto un lieto fine grazie all'efficacia delle attività investigative portate a termine dai carabinieri di Roccabianca, che non solo hanno smascherato la responsabile del furto, ma hanno anche recuperato tutto il maltolto. E' successo in questi giorni quando il gestore di un bar si è accorto che, dalla cassetta porta offerte che un'associazione del territorio aveva sistemato nel suo locale (con l'intento appunto di raccogliere una somma in memoria dell'amico scomparso), era sparita una cifra cospicua.

A quel punto ha presentato denuncia ai carabinieri di Roccabianca che hanno subito avviato precise attività investigative e, grazie anche e soprattutto alla fondamentale collaborazione di alcuni cittadini e clienti del locale, hanno individuato una persona della zona, per altro già nota alle forze dell'ordine. Messa alle strette, alla fine è crollata e ha ammesso le sue responsabilità. In pratica, riuscendo a distrarre il gestore del locale, con una mossa abile e veloce era riuscita a mettere le mani sui contanti. Che, dopo aver appunto ammesso le sue colpe, ha restituito ai carabinieri.

Gli uomini dell'Arma, a loro volta, li hanno poi riconsegnati al gestore del locale e potranno quindi tornare alla loro finalità benefica iniziale. Per la persona che ha commesso il fatto è invece scattata una denuncia per furto all'Autorità giudiziaria di Parma.