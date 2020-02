Borgotaro, Francesco Biacchi premiato a Londra

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO Si è svolta a Londra, la Bocconi-Finacial Times, una importante e prestigiosa competizione, durata tre giorni, che ha visto la presenza di ospiti d’eccezione: per citarne qualcuno, il premio Nobel per l’Economia, Michael Spence, giunto dagli Usa, Markus Venzìn, docente della Bocconi (Dipartimento di Management e Tecnologia) e oltre cento ragazzi, rigorosamente selezionati (su tremila domande), provenienti da oltre quaranta paesi del mondo, per sfidarsi nella ricerca di innovazione, per le principali aree di «business» del mercato.

Ebbene, pur ormai in piena Brexit, un italiano, anzi, più esattamente, un borgotarese, Francesco Biacchi, 27 anni, laureato in Economia e Management, all’Università Cattolica di Piacenza, ha vinto, con la sua squadra, questa non facile «challenge», per il settore «fashion» (assegnato per estrazione casuale), battendo gli altri giovani cervelli, tutti preparatissimi, nel campo della programmazione del settore «moda». A rappresentare l’Italia e l’Emilia-Romagna, oltre al vincitore Biacchi, figurava anche Luca Morlacchini di Piacenza (laureato alla Bocconi). Ma vediamo, più nel dettaglio, di che cosa si è trattato. I vari concorrenti dovevano sviluppare un «algoritmo», che studiasse, in modo preciso, le preferenze di una persona, tramite un processo di analisi dei «social» utilizzati appunto da questa persona. In parole più povere, le aziende di moda, ogni volta, distruggono i capi rimasti invenduti, per un costo quantificato in diversi miliardi. Con questo sistema, invece, le persone interessate, esprimendo le loro preferenze e seguendo i vari «step» di questo algoritmo, riescono ad acquistare un capo, in media, ad un prezzo di oltre sette volte inferiore a quello originale. Ma Francesco Biacchi non era certo nuovo a questi successi: tra i suoi vari progetti realizzati e premiati (in altre sedi, ovviamente), è sicuramente da citare «Geoticket.it», una piattaforma adottata ormai pressoché in tutta Italia, dall’Abruzzo al Trentino Alto Adige, con cui è possibile pagare, comodamente, dal proprio divano di casa, in una manciata di secondi, i permessi per la raccolta dei funghi, per la caccia, la pesca e tante altre cose. «E’ stato un momento - ha spiegato Francesco - davvero stupendo. Mi sento fortunato. Sia per aver avuto l’opportunità di partecipare, sia per aver portato a casa la vittoria, conseguito anche grazie al mio gruppo di lavoro, composto da giovani di Italia, Spagna e Venezuela». Al rientro, ieri, dalla capitale inglese, Biacchi ha ricevuto dai suoi amici e concittadini borgotaresi, molti complimenti e felicitazioni, oltre all’invito caloroso a proseguire nella strada del successo, fino ad ora intrapresa.