Emanuele Isi, il parmigiano a «Uomini e donne»

Sarà un ballerino di Parma a conquistare il cuore di Gemma? Emanuele Isi si fa largo a colpi di bachata. Da qualche puntata il parmigiano Emanuele Isi, classe 1951, è tra i pretendenti della diva di «Uomini e Donne over». Ha sfoderato un curriculum eccezionale per la bionda Gemma Galgani, che l'ha subito accettato tra i “tronisti” della trasmissione di Maria De Filippi.

Emanuele ha portato negli studi di Mediaset di Roma un notevole bagaglio sportivo e umano. «Da giovanissimo ho iniziato a suonare nella bande. Trombone e flicorno. La musica ha accompagnato anche il mio matrimonio. Per 10 anni, con la mia ex moglie, abbiamo partecipato ai campionati di stile internazionale, standard e latino americano. Siamo arrivati secondi alle gare nazionale italiane e ballato nei teatri più belli per le competizioni europee. Poi il matrimonio è finito e ho accettato un lavoro che mi ha portato a Dubai per diversi anni». L'eclettico Emanuele, in completo scuro e con una rosa a gambo lungo, ha conquistato subito non solo un posto in trasmissione, ma anche un discreto numero di corteggiatrici. Un valzer di piedi e di cuori: Emanuele le ha fatte ballare tutte. «La danza concede quest'idea del possibile, ha scritto un poeta. Ballare è un modo per conoscersi e per divertirsi: è stato il mio biglietto da visita. Con Gemma è stata una bachata, e intensa, ma le prossime puntate saranno ancora più piccanti” promette Emanuele che conta davvero di tornare a Parma con Gemma. Isi negli ultimi anni si è dedicato anche alle arti marziali. Dopo il Karate ha conseguito un brevetto personal trainer fitness e uno in difesa personale con l'ASD di Andrea Bisaschi Self Defence. «Ogni giorno faccio allenamento al Mad Gym in Via Emilia Ovest e affianco Bisaschi negli incontri di formazione dedicati agli studenti delle scuole di Parma per contrastare violenza di genere e cyberbullismo tra i nostri ragazzi». Prossime mosse? «Ballare, conoscerci, ma vedrete anche un po' di arti marziali. Ho portato una serie di fotografie a Gemma. Negli anni ‘90 ho fatto anche il modello. Ci tenevo vedesse com'ero qualche anno fa. Ma credo che anche adesso non mi trovi da buttare via». Appuntamento la prossima settimana su Canale 5.