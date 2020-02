Fa shopping online con la carta di un altro: patteggia 6 mesi

Se ne era accorto solo qualche giorno dopo: la carta di credito sparita. Ma la sorpresa ancora più amara era arrivata quando, guardando i movimenti sul conto corrente, si era accorto di una serie di spese mai fatte. Oltre mille euro di addebito di acquisti online effettuati invece da uno studente ivoriano, oggi 27enne, che ieri ha patteggiato 6 mesi e 200 euro per utilizzo indebito di carte di credito. La pena è stata sospesa. Assolti, invece, la madre e il cugino del giovane, che avevano scelto il rito abbreviato.

Dobbiamo andare indietro, fino all'agosto del 2014, quando un 56enne parmigiano si rende conto che tra i movimenti bancari figurano alcuni acquisti mai fatti. Il totale delle spese «ignote»? 1.082 euro. Dopo aver bloccato la carta, l'uomo si precipita dai carabinieri a far denuncia. Si scopre che gli acquisti sono stati fatti solo su siti online: Zalando e Amazon. Scarpe da ginnastica, ma anche cuffie stereofoniche, oltre ad altri capi d'abbigliamento.

E chi ha fatto shopping in rete? Grazie a uno dei due siti si riesce a risalire al giovane ivoriano, residente nel Parmense. O meglio, è lui una delle persone a cui risulta spedita parte della merce acquistata. Ma altre spese risultano fatte a nome di una donna e di un altro giovane, tutti e due ivoriani. Lei è la madre del 27enne, lui è il cugino. L'indirizzo del provider di internet è quello della mamma, che vive insieme al figlio. È chiaro dunque che gli acquisti sono stati fatti utilizzando il computer di casa, ma il ragazzo fa alcune parziali ammissioni dicendo di aver provato a fare alcuni acquisti dopo che un amico gli aveva consegnato quella carta di credito. Secondo il giudice, poi, non c'erano prove sufficienti per ritenere responsabile anche la madre. E nemmeno il cugino, a cui il 27enne avrebbe fatto recapitare un regalo. r.c.