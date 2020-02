La lezione di Pardo: «La Var nemica di noi telecronisti»

VITTORIO ROTOLO

Il calcio ed il modo di raccontare «il gioco più bello del mondo» sono profondamente cambiati. «Ma i presupposti che devono essere alla base del lavoro di un buon telecronista, restano gli stessi di sempre: competenza e passione» chiarisce subito Pierluigi Pardo, apprezzato conduttore di Tiki Taka su Mediaset che, nella nostra città, è stato ospite di una conviviale del Rotary Parma Est, accogliendo l'invito del socio Marco Manfredi.

«Rispetto a quanto accadeva vent'anni fa - spiega il giornalista - oggi chi fa questa professione è chiamato a confrontarsi con un pubblico più attento ed informato: occorre essere preparatissimi, ma senza rinunciare al piacere dell'emozione».

E come se non bastasse, chi commenta una partita deve fare i conti pure col Var.

«È diventato l'incubo dei telecronisti» se la ride Pardo. «Parlando anche con altri colleghi, ci troviamo sempre d'accordo: la comune speranza è che, durante una partita, non ci sia mai la necessità di richiedere l'intervento del supporto tecnologico. Il rischio è che si finisca, infatti, per parlare solo di quegli episodi specifici, perdendo di vista tutto il resto. Personalmente, e chi mi conosce bene lo sa, sono un tipo che non ama affatto le polemiche e gli eccessi» confida Pardo, cui viene riconosciuto il merito di aver «rivitalizzato» il talk show sportivo.

«Condurre un programma di calcio parlato su una tv generalista, non è semplice - rivela - Se negli anni, e per fortuna, la formula di Tiki Taka è stata apprezzata dal pubblico, credo sia dovuto al fatto che affrontiamo tutto, polemiche comprese, con la giusta leggerezza. Cerchiamo, insomma, di far emergere il lato bonario ed ironico del pallone» rivendica Pardo.

«Lukaku che, intervistato da Bobo Vieri a cinque giorni dal derby, parla di Ibrahimovic, a mio avviso è favoloso. Così come spettacolare è Gigi Buffon, pungolato anche in questo caso dalle domande di Vieri e Cassano».

Con «Fantantonio», Pardo ha un rapporto speciale. «È un amico e un bravo ragazzo» dice il conduttore a proposito dell'ex crociato. «Da quando ha messo su famiglia, Cassano è diventato un pantofolaio: trascorre le giornate con i figli ed a guardare partite. Nelle vesti di opinionista a Tiki Taka, ha dimostrato però di essere un talent scout eccezionale. Se può diventare un buon dirigente? Sul piano della conoscenza dei calciatori di tutto il mondo, Antonio non si discute. Un consiglio, però, vorrei darglielo: per intraprendere una carriera di questo tipo, dovrebbe limare alcuni aspetti del suo carattere e, magari, ogni tanto... indossare pure la giacca! Battute a parte, io e lui siamo due poli opposti: io sono misurato, Cassano invece è un istintivo ed ha il gusto dell'esagerazione. Detto questo, gli auguro il meglio. Perché se lo merita».

Tra i suoi modelli di riferimento, Pardo ricorda Beppe Viola, «che ho sempre ammirato per l'ironia e la leggerezza. Lo stesso - aggiunge - potrei tranquillamente dire di Alberto D'Aguanno. Mentre per quanto concerne le telecronache, non ho alcun dubbio: Giampiero Galeazzi è il numero uno. Ma sono molto legato pure a Bruno Pizzul, che proprio di recente ha detto frasi bellissime su di me. Lo ringrazio».

Per lo scudetto, da qui alla fine, Pardo pronostica «una lotta a tre. La Juve ha ancora qualcosa in più. Ma la Lazio è la squadra che al momento sta meglio e la mentalità di Antonio Conte può consentire all'Inter di andare lontano».

Sulla nazionale «Mancini ha riportato entusiasmo e tanti giovani hanno capito che, con lui, possono trovare spazio».

Chiusura dedicata al Parma: «È una squadra con una fisionomia ben precisa e che sfrutta a dovere le ripartenze. Ora bisogna capire quanto potrà influire la vicenda Gervinho. Ma, di sicuro, il Parma ha tanti elementi di qualità: uno di questi è Iacoponi, giocatore che sta mostrando una certa continuità di rendimento. E vi assicuro che non lo dico soltanto perché l'ho scelto al fantacalcio...».