Sale la protesta per i percorsi dei bus 8 e 9

LUCA MOLINARI

Residenti del quartiere San Lazzaro sul piede di guerra per il cambio del percorso della linea 9.

Prosegue la protesta dopo la raccolta di duecento firme - promossa a partire da settembre - e consegnata a Tep e Comune. Con l'avvento dell'orario invernale infatti è stato ridotto il tragitto «storico» della linea provocando disagi a chi abita nella zona, a partire dagli anziani.

Il tutto nonostante gran parte del precedente percorso sia ora coperto dall'autobus 8, che passa con una frequenza di 10 minuti (anziché 20). Nel mirino dei residenti è finito soprattutto il tratto finale della linea 9 (via Picasso/via Savinio/via De Chirico), ora servito dalla linea 8.

Il problema è legato soprattutto al fatto che le due linee - l'8 e il 9 - non si intersecano mai e i residenti – soprattutto gli anziani – per potersi recare nelle zone della città coperte dal 9 devono compiere un tragitto a piedi (il nuovo capolinea del 9 si trova infatti in via XXIV Maggio, poco oltre via Casa Bianca, dove non passa il nuovo tragitto dell'8). Per tentare di ovviare al problema, è stato previsto un nuovo collegamento da parte della navetta di Marore, che ogni 20 minuti si ferma nella nuova zona residenziale sud est della città (strada Santa Margherita/via Schubert con capolinea a nord in via XXIV Maggio).

I residenti lamentano anche ritardi nei collegamenti delle zone più periferiche da parte delle linee 8 e 9.

«La linea 9 - sottolineano i residenti - percorreva l'intero quartiere offrendo un servizio soprattutto alla popolazione più debole (anziani e bambini) perché garantiva un collegamento diretto (ossia senza dover effettuare cambi di autobus o percorrere tratti a piedi ndr) con il Cup di via Leonardo da Vinci e con il complesso scolastico Newton- Albertelli, oltre che con il centro cittadino e la stazione ferroviaria. Il 9 inoltre percorre un tratto di via Zarotto, sovrapponendosi all'autobus 5, utile per raggiungere l'ospedale. Era inoltre garantita una coincidenza con la navetta per il cimitero di Marore, molto frequentato dai nostri anziani».

Nonostante l'8 passi con una frequenza maggiore rispetto a quanto avveniva con il 9, la situazione non è migliorata. «Al capolinea di via De Chirico la frequenza è la stessa di prima, ossia ogni 20 minuti - proseguono i residenti -. E poi l'8 effettua un percorso lungo e contorto attraverso numerosi quartieri periferici, accumulando spesso ritardi. Non comprendiamo proprio questa scelta peggiorativa, anche dal punto di vista ambientale dato che molti sono costretti a usare l'auto».

«Auspichiamo che possa esserci in tempi brevi un ripensamento e venga restituito al quartiere questo servizio - concludono i cittadini - che ingiustamente è stato tolto».