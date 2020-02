Scuola Solari di Fidenza, il Comune: «La finestra? Si è staccata perché usata in modo improprio»

Dopo l’episodio accaduto all’istituto Solari-Magnaghi con la caduta di una finestra, che ha suscitato preoccupazione fra studenti, insegnanti, genitori, oggi è arrivata secca la replica dell’amministrazione comunale. Risposta che arriva dopo l’analisi con la Provincia (ente che gestisce la scuola e ne cura la manutenzione) di tutti i referti sulla vicenda della finestra caduta alla scuola Solari lo scorso 29 gennaio.

«Ci sono i fatti e poi ci sono le ricostruzioni di gente cui del Solari non frega nulla, avendo come obiettivo il gioco del fango e del ventilatore - si legge in un comunicato diffuso dal Comune -. Premessa utile per tutti: nonostante la scuola e i suoi infissi abbiano certificati di conformità dei materiali, di corretta installazione e di collaudo, abbiamo incaricato un tecnico super partes per una perizia, in modo che non ci sia spazio per teorie del complotto. Se ci dirà che qualcuno ha dichiarato il falso, chi ha sbagliato pagherà. Se confermerà gli atti ufficiali, ne vedremo delle belle». Quattro sopralluoghi, da mercoledì a lunedì scorso, sono stati effettuati con tutte le parti in causa: la scuola, le imprese Iti e Oros, la Provincia e l’Inail . «E in seguito a questi, abbiamo scoperto che i sopraluce sono stati azionati in barba alle procedure corrette ma con un ferro fatto in casa che al momento della chiusura provocava delle botte potenti sui cardini – ha spiegato il Comune –. Una situazione che è proseguita a lungo nel tempo. Sarebbe interessante anche sapere perché il giorno della caduta, sulla lavagna della classe era scritto “per il bidello: sistemare la finestra” e perché mai, essendo noto un problema, non sia stato chiamato il manutentore».

«Quanto avvenuto mercoledì scorso, fa il paio esattamente con la vicenda del giugno 2018. Trovammo ogni tipo di detriti come monetine, righelli, pezzi di penna, gomme e altro, depositati tra guarnizioni e battute delle finestre. Materiali lanciati dalle aule verso l’esterno, materiali che si sono infilati in ogni dove e che erano stati fatti rimuovere nel corso di un intervento di manutenzione. Materiali che hanno prodotto frizioni e spessori nei meccanismi di apertura dell’infisso, portando i cardini ad una posizione di lavoro scorretta e quindi al loro deterioramento. Il Comune, la Provincia (che gestisce la scuola) e l’Inail (che ne è proprietaria) hanno le perizie e i collaudi positivi che certificano come i cardini che sono montati garantiscono una sicurezza superiore a quella fissata dalla normativa. Provincia e Comune hanno deciso che l’impresa installatrice Oros monterà cardini doppi sui sopraluce. E si è deciso di installare in tutte le finestre nuovi cardini inferiori iper rinforzati, che la Shuco ha iniziato a produrre in Germania».

L’Amministrazione interviene anche sulla caduta del cancello. «La causa è stata nel forte vento che nel pomeriggio ha colpito anche Fidenza, con raffiche di poco inferiori ai 42-43 km/h. L’anta ha fatto vela ed è stata sollevata dalla sua guida su cui scorre».

Infine si parla anche dell’incuria della aule dell’istituto di via Croce rossa. «Sul tavolo della Provincia è anche in arrivo un dossier sullo stato di incuria di diverse aule, nelle quali in due anni dall’inaugurazione gli studenti hanno letteralmente spaccato il copriparete in cartongesso (coprendo il buco con del cartone) e strappato e divelto diversi pannelli fono assorbenti, montati per il comfort acustico delle classi». r.c.