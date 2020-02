Michelotti entra nella Hall of Fame

Altre 11 stelle entrano nel firmamento della «Hall of Fame del calcio italiano», istituita nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del nostro calcio. E tra queste, in un anno già speciale per la nostra città, c'è l'ex arbitro internazionale parmigiano Alberto Michelotti, che quest'anno compirà novant'anni e che ha segnato con la sua personalità il mondo arbitrale non solo italiano negli anni '70. E' stato infatti fischietto internazionale dal '73 all'81.

Oltre a lui quest'anno verranno introdotti nella Hall of Fame: Andrea Pirlo (Giocatore italiano), Zbigniew Boniek (Giocatore straniero), Carlo Mazzone (Allenatore), Antonio Percassi (Dirigente italiano), Gabriele Oriali (Veterano italiano), Sara Gama (Calciatrice italiana), Pietro Anastasi e Luigi Radice (Premi alla memoria), Romelu Lukaku e Mattia Agnese (Premio Astori). Vanno ad aggiungersi ad altri 99 big inseriti nelle precedenti edizioni. La Hall of Fame dà quindi il benvenuto al campione del mondo come Andrea Pirlo, a Zibì Boniek, ieri «bello di notte» e oggi presidente della Federcalcio polacca e a Carlo Mazzone, uno degli allenatori italiani dotati di maggior carisma. Altri riconoscimenti sono stati assegnati ad Antonio Percassi, capace di portare la sua Atalanta nel gotha del calcio europeo, all’ex arbitro Alberto Michelotti e a Sara Gama, la capitana della Nazionale Femminile.

Premi alla memoria per due leggende del calcio italiano scomparse nell’ultimo anno, Pietro Anastasi e Gigi Radice, mentre fa il suo ingresso nella Hall of Fame nella categoria ‘Veterani Italiani’ il team manager della Nazionale Gabriele Oriali. Il premio dedicato alla memoria di Davide Astori, istituito l’anno scorso per i più bei gesti di fair play, va a Romelu Lukaku e al giovane Mattia Agnese: l’attaccante dell’Inter, che si è dimostrato un esempio per le nuove generazioni e da sempre in prima fila contro il razzismo, ha ceduto lo scorso 21 dicembre un calcio di rigore al giovane compagno di squadra Sebastiano Esposito, che ha potuto così realizzare la sua prima rete in Serie A, mentre il diciassettenne dell’Ospedaletti ha salvato la vita ad un avversario che aveva perso coscienza dopo uno scontro di gioco.

A decretare i vincitori la giuria composta dal presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana Luigi Ferrajolo e dai giornalisti Alberto Brandi, Federico Ferri, Xavier Jacobelli, Stefano Barigelli, Piercarlo Presutti, Enrico Varriale, Ivan Zazzaroni. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 4 maggio a Firenze e, come da tradizione, i vincitori saranno chiamati a consegnare un cimelio simbolico della loro carriera destinato al Museo del Calcio.

Lo scorso giugno, a Coverciano, a Michelotti era stato assegnato il premio intitolato alla memoria di Ferruccio Salvetti, ex guardalinee di Serie A.