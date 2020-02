Si è spento padre Giacomo Basso, l'abate di San Giovanni

LUCA MOLINARI

Se ne è andato a 73 anni, dopo aver combattuto alcuni mesi contro un male incurabile, padre Giacomo Basso, abate del monastero di San Giovanni Evangelista. Originario di San Giorgio Ionico (Taranto), per rinforzare la presenza monastica nella nostra regione era salito dall'Abbazia di Noci (Puglia) all'Eremo di Bismantova e nel 2006, una volta ordinato abate, era stato posto alla guida del monastero di San Giovanni Evangelista; incarico che ha mantenuto fino alla morte. Negli ultimi tempi con l'avanzare della malattia, padre Basso aveva trovato conforto nell'abazia di Torrechiara. Figura schiva e riservata, padre Basso era considerato da tutti un «padre buono», una persona che ha saputo guidare San Giovanni Evangelista nella preghiera e nel silenzio, pur dovendo fare i conti con il calo delle vocazioni e con problemi di natura economica. Negli anni passati aveva lanciato un appello attraverso la Gazzetta, denunciando come il monastero di San Giovanni si reggesse unicamente sulle pensioni dei monaci benedettini (pur essendo in gran parte di proprietà demaniale). «Ci affidiamo alla Provvidenza – aveva dichiarato padre Basso –. Andiamo avanti con le nostre pensioni (i frati sono infatti tutti over 60 ndr) che abbiamo messo interamente a disposizione del convento. I beni dei singoli diventano così bene comune per garantire la vita del monastero».

Padre Basso era anche un montanaro d'adozione molto conosciuto e stimato. Prima di arrivare a Parma, per anni infatti era stato la figura di riferimento (priore) del monastero della Pietra di Bismantova, poi passato in capo alla diocesi di Reggio e Guastalla. In montagna in tanti lo ricordano come un uomo di preghiera ma anche di fatica, devoto alla regola dell'ora et labora: è stato costante l'impegno suo e dei benedettini in generale, nel tenere in ordine non solo il loro monastero ma un po' tutta la rupe di Bismantova, i boschi e i sentieri. «E' stato negli anni anima e animatore del Santuario e dell'Eremo di Bismantova – commentano Fausto Giovanelli e Giuliano Cervi del Parco nazionale dell'Appennino che con i benedettini di Parma hanno sottoscritto un comodato d'uso per la sommità della Pietra, proprio su proposta di padre Giacomo Basso -. Ancora recentemente ha voluto vedere nell'inserimento della Pietra nel Parco nazionale un'occasione e uno strumento per rilanciare valori etici che riteneva insiti nei luoghi abitati e gestiti dai Benedettini. Ha spinto l'ente Parco a farsene interprete e custode in dialogo con la comunità locale. Cercheremo di essere attenti al suo messaggio e al suo lascito. Lo ricordiamo con nostalgia e tanto affetto». I funerali di padre Giacomo Basso sono in programma sabato alle 10 nell'abbazia di San Giovanni. La funzione solenne sarà celebrata dall'abate di Subiaco Mauro Meacci e concelebrata dal vescovo Enrico Solmi. Quest'ultimo ha ricordato padre Basso con un “Tweet” sui social network: «Preghiamo per padre Giacomo Basso, abate del monastero di San Giovanni: oggi il Signore lo ha chiamato a sé. Siamo vicini agli amici monaci benedettini».

Per don Stefano Rosati, pro vicario generale della diocesi, l'abate Basso è stato «un monaco che della Regula Benedicti ha incarnato davvero tutti e sette i gradi di umiltà: la rinuncia ad usare le insegne abbaziali era il “simbolo” del suo tratto spirituale e del suo stile di governo abbaziale».