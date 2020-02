È morto Corrado Dall'Aglio, popolare arbitro di baseball

ANDREA PONTICELLI

Ha fondato la scuola arbitrale del baseball e del softball parmigiano, per questo tutti gli «umpire» lo piangono con la riconoscenza dovuta a chi ha insegnato loro il mestiere di chiamare strike o ball dietro casa base.

Aveva 85 anni, Corrado Dall'Aglio. Era nato a Fontevivo nel 1934: una vita dedicata al suo lavoro in Barilla, ma soprattutto vissuta sui diamanti come esponente di una classe arbitrale che negli anni '70 non aveva rivali nel baseball italiano.

Si faceva notare poco in campo: un retaggio del suo carattere schivo e riservato. Eppure dal '61 al '97 ha diretto più di millecinquecento partite in tutte le categorie; e in A ha arbitrato per otto anni, anche in partite da scudetto come le sfide infuocate tra la Montenegro Bologna e il Glen Grant Nettuno.

Tuttavia, era forse più orgoglioso di essere istruttore arbitrale, e di avere svezzato umpire poi diventati famosi anche a livello internazionale.

Uno su tutti: Enrico Spocci, scomparso nel 1982. Un giorno Dall'Aglio stava arbitrando sul campo da rugby in viale Piacenza quando nacque una contestazione per una regola di campo sulle palline che colpivano le piante.

Spocci, un Maciste in camicia bianca, si alzò e urlò “arbitro, ti aspetto fuori”. Ma fuori non si incontrarono.

Invece si videro due giorni dopo nella Robur, dove gli arbitri tenevano le loro riunioni. Spocci si presentò dicendo «Voglio fare l'arbitro». Il corso glielo tenne proprio Dall'Aglio. Spocci divenne il più famoso arbitro italiano: così bravo da essere designato per mondiali ed europei, e negli anni Ottanta per arbitrare a casa base una partita del campionato cubano. E per alcuni anni lui e Dall'Aglio arbitrarono in coppia in serie A.

Corrado ha sempre espresso il proprio orgoglio di averlo tenuto a battesimo, ma anche di avere creato arbitri come Carbognani, Turola, Saccani, Cutaia, Ottaviani, Catellani: quando all'Europeo si stipavano anche seimila spettatori loro erano conosciuti come i giocatori della Bernazzoli e della Germal. Buon ultimo tra i suoi figliocci, quel Gianluca Magnani che ha arbitrato nel softball alle Olimpiadi di Pechino 2008 e arbitrerà dal 24 luglio al 9 agosto in quelle di Tokyo.

Corrado era anche lui un pioniere del vecchio gioco che stava germogliando negli anni Sessanta. Strano a dirsi, non ha mai giocato a baseball, almeno a livello ufficiale.

Però era un grande appassionato: in Cittadella si allenava spesso con la Tanara di Cotton, Del Sante, Pellacini, Savignano e Cagozzi. Aveva un fisico da catcher: perciò gli chiedevano spesso di ricevere i lanci di Buschini.

Proprio in queste giornate Tullo Massera - indimenticabile presidente della Tanara - gli disse «Corrado, devi iscriverti a un corso per arbitri perché sono stanco di pagare arbitri che vengono da Roma».

Corrado cedette al terzo tentativo di Massera e iniziò a frequentare le lezioni tenute da Monegatti, un fondatore del baseball a Parma. Nel 2013 - i casi della vita - l'Oltretorrente gli conferì proprio il premio intitolato a Massera, ossia al dirigente che lo aveva fatto diventare arbitro.

Iniziò nelle giovanili e nelle amichevoli, poi nel 1963 - quasi a sorpresa - venne chiamato per debuttare in serie A al Dall'Ara di Bologna: l'inizio di una carriera fatta di partite arbitrate anche nel softball quando si giocava in via Reggio nel campo del tiro a volo, di lezioni ai nuovi arbitri nei corsi tenuti in via Repubblica e in via Toscana, di quella grande passione che lo ha fatto diventare un campione del nostro batti e corri.