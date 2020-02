Giovane tenta di scippare un anziano in piazza del Municipio

In sella ad una bicicletta ha cercato, non riuscendoci, a scippare un anziano che fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche se non un comprensibile spavento per quanto accaduto.

L’ennesimo episodio di microcriminalità nella città termale è andato in scena in pieno pomeriggio, e soprattutto in pieno centro storico, giovedì (ma la notizia è trapelata soltanto ieri) ai danni di un anziano che è rimasto vittima, come detto, del tentativo di scippo. Attorno alle 15 l’uomo stava transitando a piedi in piazza Libertà quando all’improvviso è sbucato dal nulla un ragazzo in sella ad una bicicletta che, approfittando dell’età della vittima prescelta e del fatto che a quell’ora nella piazza non si trovasse nessuno, rallentando lo ha affiancato e con una mossa veloce ha cercato di mettergli le mani addosso alla ricerca probabilmente del portafogli o comunque di qualche oggetto prezioso indossato dall’uomo. Fortunatamente, qualcosa è andato storto tanto che il ragazzo non è riuscito a portare a termine il suo intento e, così come è sbucato dal nulla, altrettanto velocemente si è volatilizzato nelle strade del centro. L’anziano, visibilmente scosso e impaurito, è stato soccorso subito dopo l’accaduto da alcuni commercianti che hanno allertato i carabinieri della città termale: questi ultimi sono arrivati nel volgere di alcuni minuti raccogliendo la testimonianza dell’uomo. Sulla base di quest’ultima gli stessi militari di via D’Acquisto hanno perlustrato le strade alla ricerca del ragazzo che tuttavia è riuscito a far perdere le proprie tracce. L’episodio ricorda da vicino quello accaduto nel marzo dello scorso anno quando una donna fu scippata del telefonino in viale Milite Ignoto da un ragazzo sui rollerblade che anche in quel caso fece perdere le proprie tracce. M.L.