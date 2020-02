Quando la strada «sparisce» da Google Maps

LUCIA CARLETTI

COLLECCHIO La tecnologia è ormai parte della nostra vita, ma a volte la complica. È il caso di Google Maps, applicazione che ormai utilizziamo quasi in via esclusiva per orientarci durante i nostri viaggi, le nostre commissioni e i nostri trasferimenti di lavoro. Ma cosa succede se questo stradario digitale sbaglia il nome di una strada?

Se per esempio andiamo a cercare strada Consortile su Google Maps, ci accorgiamo che il tratto di questa via che va dall’incrocio in cui è posta l’azienda Pomodoro 43044 (ex Copador) e finisce in strada Carmelitana presenta un nome errato.

Su Google Maps, infatti, è chiamato SP89 (o Strada Provinciale 89): un errore che balza subito agli occhi anche solo leggendo il cartello stradale posto all’inizio della via, che riporta scritto «strada Consortile». A segnalare questa situazione particolare è una persona residente nella via interessata. «Da un po’ di tempo ci siamo accorti di questa incongruenza. Per avere una conferma ho chiesto anche in Comune e mi hanno confermato che questo tratto è strada Consortile ed è una via comunale. Inspiegabilmente, però, Google Maps riporta SP89 e questo comporta frequenti disguidi con i corrieri, i taxi e in generale quando si fornisce a qualcuno l’indirizzo per raggiungerci».

Il problema, però, non sono tanto questi disguidi pratici, quanto i rischi che questa situazione comporta. «Ci siamo accorti di questa stranezza alcuni mesi fa quando, a causa di una grave emergenza in casa, abbiamo dovuto chiamare i mezzi di soccorso che, avvicinandosi a strada Consortile, ci hanno richiamato due volte per chiedere conferma della correttezza dell’indirizzo, indirizzo che evidentemente a loro non risultava. Fortunatamente in quella occasione, nonostante l’ansia data dall’emergenza in corso, ho saputo dare le indicazioni stradali corrette e in pochi minuti i soccorsi hanno raggiunto la nostra casa».

Dopo questa brutta esperienza, alla fine dello scorso anno questa persona ha scritto a Google Maps chiedendo di cambiare l’indicazione stradale errata. Non avendo ricevuto risposta, se non una conferma di presa in carico della segnalazione, ha scritto una seconda volta spiegando quello che era successo e le conseguenze che avrebbero potuto prodursi a causa di un ritardo dei mezzi di soccorso. Una risposta tarda però ad arrivare. La persona residente non si dà per vinta e vuole andare fino in fondo alla questione «per evitare conseguenze gravi a noi e alle altre persone che abitano in questo tratto di strada». Per questo ci auguriamo che l’errore venga corretto al più presto.