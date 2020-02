San Prospero, sarà tolto il semaforo sulla via Emilia

LUCA MOLINARI

Il famigerato semaforo di San Prospero, causa di quotidiane code chilometriche sulla via Emilia (che in quel tratto si chiama via Emilio Lepido), è destinato a sparire. Lo sostituiranno una rotatoria e una mini bretellina che aspetta il completamento da oltre dieci anni, tra l’incrocio con via Quingenti (quello dove ora si trova il semaforo) e la rotatoria di strada Viazza di Martorano (in prossimità del centro commerciale La Vela).

In questo modo si verrà a creare un bypass che dovrebbe finalmente consentire al traffico in entrata e in uscita da via Quingenti di confluire sulla rotatoria consentendo l'eliminazione del semaforo. Il progetto fa parte delle proposte che saranno presentate all’Amministrazione comunale dal parlamentino del quartiere Lubiana in una prossima assemblea pubblica sulla viabilità della zona, e dovrebbe concretizzarsi in tempi ragionevolmente brevi grazie allo sblocco dei fondi necessari alla sua realizzazione (circa 100-150mila euro).

«Il nodo di San Prospero – spiega Gabriele Pinardi, coordinatore del Ccv Lubiana – è una delle questioni viabilistiche prioritarie per il quartiere. Il completamento della bretellina in parte già esistente (mancano soltanto 100 metri di strada per congiungerla alla rotatoria di strada Viazza di Martorano) faceva parte delle opere di urbanizzazione legate alla realizzazione del centro commerciale al centro del paese, ma non è stata mai terminata perché nel frattempo è fallita l’impresa costruttrice. Ora il Comune, conclusi i termini della procedura fallimentare, dovrebbe finalmente poter incassare la fidejussione versata ai tempi dall’impresa e avere così i fondi necessari per completare la bretellina. In questo modo il semaforo sparirebbe o sarebbe sostituito da uno a chiamata per i pedoni e il traffico verrebbe alleggerito. «Non si tratta certo di una soluzione ottimale (quella sarebbe la via Emilia bis ndr), ma comunque di un miglioramento. La nostra speranza è che il Comune ribadisca il proprio impegno e realizzi l’opera in tempi brevi, già a partire dal prossimo anno», conclude Pinardi. Al centro dell’attenzione anche i problemi di traffico di alcune delle più importanti arterie del quartiere, tra cui via Zarotto (completamente bloccata in occasione delle partite di calcio), via Casa Bianca, via Sidoli e la via Emilia. Durante la riunione si è quindi discusso della gestione dei campi da basket presenti nel quartiere in ottica partecipativa, per fare in modo che la loro fruizione avvenga in maniera regolata e nel rispetto del bene comune. «Il Comune sta stendendo un protocollo – sottolinea Pinardi – per fare in modo che associazioni e cittadini possano gestire al meglio i campi da basket del quartiere, così da evitare sovrapposizioni e l’utilizzo improprio (ad esempio la notte) di questi spazi. E’ prevista, in alcuni casi, anche la realizzazione di una recinzione e un calendario per utilizzare al meglio i campi».