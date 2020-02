Anche quest'anno il Gran Carnevale non si farà

PAOLO PANNI

BUSSETO Per il secondo anno consecutivo il Gran Carnevale di Busseto non si svolgerà.

Una delle manifestazioni più tradizionali e storiche (ha ben 137 edizioni alle spalle) della provincia non si svolgerà.

La ragione è data dalla mancanza cronica di volontari.

Nonostante i ripetuti appelli, i volantinaggi in paese e le riunioni, il problema non è stato risolto.

Così se l'edizione 2019 era saltata e, sulla homepage del sito ufficiale, si era dato appuntamento all'edizione 2020, ecco che da un po' di giorni è comparsa la comunicazione che «Causa motivi organizzativi anche l'edizione 2020 del Gran Carnevale di Busseto non si svolgerà».

Localmente la cosa non stupisce; in questi mesi tutti hanno notato che nulla si muoveva nei pressi del Capannone del Carnevale (dove vengono costruiti i grandi carri in cartapesta) e già quello era un chiaro indizio.

«Purtroppo – ha confermato il presidente dell'associazione Amici della cartapesta Maurizio Catagnoli – il Gran Carnevale non si fa causa mancanza di volontari per la realizzazione dei carri mascherati. Da volontario mi fa un male cane non fare niente e non riuscire a realizzare i carri – ha ammesso – e penso che questo sia il pensiero comune anche negli altri volontari, sennò non ci avremmo dedicato più di vent'anni della nostra vita a questa manifestazione».

Contenuti ribaditi anche da Roberto Dadomo, uno dei volontari storici degli Amici della cartapesta che ha ribadito che nonostante i ripetuti appelli non si sono trovate nuove leve.

Del resto, dedicarsi alla realizzazione dei carri significa trascorrere molte sere all'anno (magari dopo una giornata di lavoro) nel capannone del Carnevale. Un impegno non indifferente.

A Busseto, va detto, grazie a Pro loco, Comune, Parrocchia e diverse associazioni locali, è stato messo a punto un calendario di appuntamenti per Carnevale.

Dal 12 al 25 febbraio, in piazza Verdi, sarà anche installata una tensostruttura riscaldata di 360 metri quadrati che ospiterà numerosi appuntamenti. C'è anche il luna park nella piazza del Mercato.

«Per il paese e per i bambini – ha detto ancora Catagnoli – è giusto che si organizzi appunto qualcosa».

Mancheranno però i grandi carri, e questo non è poco.

Intervenendo l'assessore alle associazioni Stefano Capelli ha ricordato che «ci sono stati diversi incontri, l'ultimo dei quali pochi mesi fa, in cui il Comune ha dato ampia disponibilità sia in termini di progetti che di aiuti economici. Purtroppo però il mondo del volontariato è in forte declino e lo vediamo quotidianamente anche in altre situazioni. Abbiamo cercato a nostra volta di collaborare nel reperire nuovi volontari; il sindaco stesso si era messo personalmente a disposizione come volontario ma purtroppo la forza lavoro è mancata. La speranza è che la manifestazione possa riprendere».

«Quest'anno – ha aggiunto – non avremo i carri ma è stato comunque messo a punto un programma di eventi insieme alla Pro loco ed altre associazioni locali. Questo ci permetterà comunque di festeggiare il carnevale coinvolgendo anche due bande e vivendo insieme diverse serate in allegria, con un programma di eventi sia per i bambini che per i più grandi. Tengo a ringraziare anche il viceparroco don Matteo che ci ha dato una grossa mano. Sono contento di questa bella rete di collaborazioni che ci permetterà di trascorrere insieme diverse giornate di festa».