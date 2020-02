Ancora un incendio a Vignale: è il terzo dall'inizio dell'anno

TRAVERSETOLO Ancora un incendio a Vignale, questa volta con danni ingenti. L'altra notte nelle campagne della frazione di Traversetolo sono andate a fuoco 70 rotoballe di fieno. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Parma, che proseguono gli accertamenti anche sugli altri recenti roghi avvenuti in zona. Dall'inizio dell'anno, infatti, sono divampati tre incendi nella parte «bassa» di Vignale. I militari dell'Arma sono impegnati nelle indagini e rinnovano ai cittadini l'invito alla collaborazione: segnalare sempre al 112 persone, auto o situazioni che possano apparire in qualche modo «sospette».

L'ultimo incendio è divampato nella tarda serata di venerdì. Sul retro di un'azienda agricola di Vignale c'erano 70 rotoballe di fieno, accatastate ai margini di un campo. A un certo punto nel buio sono divampate le fiamme, che sono state poi notate da diverse persone in zona. I vigili del fuoco hanno inviato una squadra sul posto. Gli uomini del 115 hanno circoscritto le fiamme - impedendo che potessero allargarsi ulteriormente - e hanno messo in sicurezza l'area, lavorando fino alle 5 del mattino circa. Ieri mattina rimanevano soltanto una vasta area annerita e i resti del fieno distrutto. Le fiamme hanno divorato anche un pero, vicino al quale si trovavano i «balloni» bruciati.

Assieme ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri, che vanno avanti con gli accertamenti, su questo come sugli altri incendi recenti. La settimana scorsa, in un campo vicino a una strada, sono andati a fuoco una legnaia e un pollaio con una decina di galline, che apparteneva a una coppia di anziani. In entrambi i casi nessuno è rimasto ferito. La legnaia tra l'altro si trova a un centinaio di metri dall'azienda agricola dell'ultimo incendio. Attorno a metà gennaio, inoltre, a Vignale aveva preso fuoco un'auto, una Ford EcoSport parcheggiata nel cortile di casa del proprietario. In questo caso i primi accertamenti hanno evidenziato la possibilità di un cortocircuito.

Nelle settimane successive però si sono due verificati incendi in contesti agricoli. Ci sono collegamenti fra questi episodi? Possono esserci uno o più responsabili? Sono le domande cui dovranno rispondere i militari dell'Arma, che stanno indagando.

I carabinieri tra l'altro ribadiscono l'importanza della collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine, segnalando eventuali problemi o situazioni poco chiare.

