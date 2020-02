Raccolta di fondi sul web per Paolo Schianchi

MONICA TIEZZI

Cadere da uno scooter per una buca e schiantarsi a terra fratturandosi una spalla è un problema per chiunque: spese mediche, ore di lavoro perse, sofferenza. Ma se un incidente così capita ad un chitarrista professionista, se l'intervento non dà gli esiti sperati e se soprattutto ti trovi in America, paese dai costi sanitari esorbitanti, sono guai.

È quello che è capitato l'ottobre scorso a Paolo Schianchi, quarantenne parmigiano (ieri è stato il suo compleanno) trasferitosi da tre anni negli Usa con la moglie parmigiana Stefania Saccani e il figlio di sei anni, Leo.

Paolo è un chitarrista di talento: spazia dalla musica medievale, a quella barocca, alla contemporanea. Negli anni ha disegnato, costruito e brevettato uno strumento che gli consente di suonare più di una chitarra contemporaneamente usando mani e piedi, e un'altra chitarra a quattro manici, con 49 corde. È il fondatore di un'organizzazione non profit, «L'Innovatorio di musica», che supporta giovani musicisti di talento. Il suo «Innovatorio Festival» (parte anche di Parma 2020) porta da qualche anno sul palco, sia in America che in Italia, giovani promesse della musica. Per i suoi meriti, Paolo ha ottenuto lo speciale visto a vita per gli States «EB-1», («immeritatamente», aggiunge lui schivo) riservato a personalità che eccellono nei loro campi professionali.

Fino al maledetto incidente avvenuto a Washington (dove vive con la famiglia), Paolo si esibiva come solista, con successo, in tutta America. Una carriera che si è fermata bruscamente la sera del 10 ottobre 2019.

Dopo l'intervento, il chitarrista sperava in una convalescenza breve, ma le cose si sono complicate. «Il dolore è diventato ingestibile, nemmeno la morfina mi dava sollievo, una situazione che è durata mesi. Impossibile dormire a letto, ma difficile farlo anche solo stando seduto» dice al telefono da Washington.

Gli esami diagnostici hanno rivelato che nella spalla sinistra (quella «incidentata») era rimasto dislocato un frammento di omero di circa due centimetri per due che preme su un legamento e un tendine. «Ora occorre capire cosa fare e per questo mi sto sottoponendo ad altri accertamenti. Forse sarà necessario un altro intervento, di sicuro una lunga riabilitazione» dice Paolo.

I genitori di Paolo, che abitano in città, non sono in grado di assistere Paolo negli States. Paolo, ovviamente, non è ora in grado di esibirsi e l'assicurazione medica copre una parte delle spese mediche necessarie.

Per questo un gruppo di amici americani ed italiani, insieme alla moglie di Paolo, hanno aperto venerdì una sottoscrizione via web. Un crowdfunding (su gofundme.com, digitando nella stringa di ricerca Paolo Schianchi) dal titolo «Aiuta un musicista di talento ferito a recuperare l'uso del braccio» che, nella giornata di debutto, ha già raccolto oltre mille euro, su un obiettivo di 13mila.

«Sono profondamente grato a quanti finora hanno dimostrato il loro affetto, a quanti donato e a quanti ancora lo faranno - dice Paolo - Nonostante le difficoltà, tornerò a fare il mio lavoro. Sarà dura ma dentro di me so che ce la farò. Nulla è impossibile, quindi è solo una questione di tempo ed energie. Non c'è niente che possa fermare mio amore per la musica» dice Paolo. Sul sito di crowdfunding, oltre ad alcuni video di esibizioni di Paolo, le foto con la famiglia e un bigliettino del figlio Leo: «Per il 2020 vorrei papà accanto a me». Guarito, e di nuovo con la chitarra in braccio.