Salso, vetri in frantumi per due auto

Due finestrini di altrettante autovetture mandati in frantumi sono il risultato dell'ennesimo raid vandalico compiuto nella zona del centro e, più precisamente, in via Gragnani, la strada che da piazza Libertà sale fino a viale Milite Ignoto.

L'episodio è avvenuto venerdì sera poco dopo le 22 quando i residenti hanno sentito il fragore dei finestrini mandati in frantumi: quando si sono affacciati, tra gli altri anche i proprietari delle due autovetture oggetto del raid, hanno potuto scorgere solo un gruppo di ragazzini fuggire a gambe levate. Con tutta probabilità si tratta degli stessi adolescenti che da mesi «tiene in scacco» residenti e commercianti del centro, in particolare la zona tra piazza Libertà, via Gragnani e via Romagnosi.

«Quella dell'altra sera è solo la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Devono aver utilizzato una spranga o qualcosa del genere – sostengono i residenti – La situazione è ormai insostenibile perché da tempo questi ragazzini si aggirano emettendo schiamazzi e sporcando ovunque. Li abbiamo sorpresi poco tempo fa a ''rigare'' le portiere delle auto ma sono riusciti a scappare. Non solo. Più di una volta abbiamo trovato i bidoni della raccolta differenziata in mezzo alla strada con grande pericolo per chi transita in auto perché il rischio di centrarli è elevato a causa della carreggiata stretta e con poca visibilità. L'aiuola della piazzetta è inoltre molto gettonata per l'espletamento dei loro bisogni e se osi rimproverarli rispondono per le rime, minacciandoti. Spesso e volentieri si appartano per «fumare». Nonostante abitiamo in centro, ci sentiamo cittadini di serie b: le forze dell'ordine e la polizia locale sono già stati avvisati più volte della situazione che si è venuta a creare ma non vediamo mai passare una divisa. Ci sentiamo inermi».

Infine, alcuni danneggiamenti sarebbero stati perpetrati al parcheggio dell'hotel Ritz che si trova all'incrocio tra via Gragnani e viale Milite Ignoti.

r.c.