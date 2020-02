Una sola notte per imbrattare via Venezia

PIERLUIGI DALLAPINA

E dopo aver imbrattato i muri del centro e dell'Oltretorrente - vedi lo scempio fatto sotto i portici dell'Ospedale vecchio - la mano dei vandali si è spostata nel quartiere San Leonardo. Come dimostrano le foto inviate alla Gazzetta da un lettore che si è visto scarabocchiare l'ingresso di casa, le scritte con lo spray sono comparse in una notte lungo via Venezia, nel tratto che va dall'incrocio con via Trieste fino a via Zacconi. Si tratta di parecchie decine di metri, lungo i quali la foga «artistica» del sedicente graffitaro non ha risparmiato le pareti dei palazzi, gli ingressi delle case, per non parlare del muro e dei piloni del sottopasso ferroviario, ricamati con più foga dalla mano, o dalle mani, armate di bombolette.

A giudicare dal risultato, non sembra che ci sia stata molta cura nello spruzzare colore ovunque e per di più in modo maldestro, ma nonostante la pessima qualità estetica degli arabeschi c'è chi li ha osservati per bene - forse perché gli stanno imbrattando casa - e ha scoperto una similitudine con altre scritte comparse in centro. Il lettore che ha scattato le foto non ha dubbi: in un caso la firma è la stessa, come se la città fosse presa di mira da un imbrattatore seriale, a cui manca molto talento rispetto a chi, invece, ha portato colore e vivacità sul grigio della massicciata ferroviaria fra via Reggio e via Giulio Cesare, dietro l'Efsa.

Purtroppo, non è facile scoprire i vandali, perché anche le telecamere rischiano di avere le armi spuntate quando si trovano davanti a sagome incappucciate e non a visi scoperti. «Nel caso in cui riuscissimo a risalire all'autore di una di queste scritte - dichiara Cristiano Casa, assessore alla Sicurezza - sarebbe bello poter contare su uno strumento giuridico che lo obbligasse a svolgere lavori socialmente utili. Al momento questa punizione viene applicata su base volontaria, ma per ora nessun vandalo si è mai dimostrato disponibile a fare qualcosa per la comunità».