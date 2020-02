Darmian, che mestiere. Riecco Kulusevski

DARMIAN 7 - Aveva un compito difficile perché dalla sua parte partiva Immobile, arrivava Jony e si sovrapponeva spesso persino Acerbi. Lui ha messo in campo corsa, determinazione e tanto mestiere. È anche e soprattutto inserendo giocatori così, ma anche come Kucka, Kurtic e altri, che la squadra lievita: sanno cosa fare, quando farlo e come farlo. Ieri sera è stato molto bravo.

COLOMBI 6 - Una delle note più positive della serata è che lui, contro il secondo attacco del campionato, abbia lavorato anche poco. Il suo compito tuttavia lo ha assolto in modo impeccabile.

IACOPONI 6,5 - L'incertezza, (ma è anche sfortuna) sull'azione del primo gol macchia un po' una prestazione peraltro eccellente ricca di interventi decisivi e chiusure tempestive. Immobile è stato cancellato.

ALVES 6 - Sui rari palloni alti svetta sempre lui, però dovrebbe ritrovare un piede più caldo sulle punizioni. Quando manca l'attacco titolare tutto fa brodo e lui invece manca da un po' all'appuntamento col gol.

GAGLIOLO 6,5 - Ha giocato con un problema alla costola, indossando una protezione che alla fine s'è pure sfilato. Generoso come sempre, non sfrutta tre buone occasioni capitate sui suoi piedi.

PEZZELLA 6 - Subentra nel finale e lo fa con attenzione e bella grinta, facendosi trovare al posto giusto in entrambe le fasi.

HERNANI 6 - Si è messo a fare sempre più quantità e dà una grossa mano contro il genialoide Luis Alberto ma da un mediano brasiliano ci si aspetta anche altro che stenta a estrarre dal cilindro. Sbaglia qualche tocco di troppo.

BRUGMAN 6,5 - Dopo quella di Cagliari un'altra ottima prova, con recuperi prodigiosi e giocate coraggiose. D'Aversa lo sacrifica sull'altare della tattica per rendere la squadra più offensiva.

KULUSEVSKI 6 - Rientrava dopo l'infortunio e lo ha fatto in modo pimpante, mostrando l'antica verve. ha magari ecceduto in personalismi e nelle conclusioni non ha avuto buona mira. Ma riaverlo in campo è confortante.

KURTIC 6 - Più in ombra del solito, pur avendo di fronte Parolo e non Neeskens. Nel momento in cui l'attacco è spuntato da uno col suo buon tiro e senso del gol vorremmo un contributo diverso. Ci ha provato su punizione.

KUCKA 6,5 - Parte forte, semina tre avversari in uno slalom, scocca un bel tiro in avvio di ripresa poi nel finale si sgonfia un po'. Nel mezzo però si mette a disposizione in una gara non semplice.

CORNELIUS 6,5 - Ha lottato contro 12 avversari: l'arbitro lo ha preso di mira, alla fine penalizzandolo. Lui dà tutto per il gioco di squadra in entrambe e fasi ma non conclude mai in porta. Almeno sembra stia bene.

CAPRARI 5,5 - Ci mette molto impegno e mostra rapidità nel dribbling ma commette anche diversi errori e forse con più personalità poteva risolvere in modo più fruttuoso alcune situazioni.

SPROCATI 5,5 - Rileva Caprari sognando un altro gol alla Lazio. In realtà resta vaporoso e incide ben poco.

All. D'AVERSA 6,5 - Un'altra partita preparata alla perfezione, Lazio disinnescata neanche fosse Danilo Coppe... Immobile in primis. Solo davanti è mancato qualcosa, ma pareva inevitabile e rimpiangere quel che poteva fare Gervinho ha un senso ma non un'utilità. Questo Parma ormai convince anche quando perde. Anche le statistiche raccontano una gara in perfetto equilibrio e non è poco. contro questa Lazio. Smaltita la rabbia avrà modo di rifarsi.

Arbitro DI BELLO 4,5 - Magari il mani di Immobile anche per Banti al Var era difficile da vedere, ma la trattenuta su Alves non può passare liscia e se ci fosse stato un contatto tra Cornelius e Acerbi senza il successivo fallo del difensore mai lo avrebbe fischiato come fallo a se stante. Stavolta gli errori hanno pesato eccome.