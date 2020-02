Addio al milite Massimo Zaccardi

Se ne è andato improvvisamente il 63enne parmigiano Massimo Zaccardi. Conosciuto e stimato rappresentante farmaceutico, da alcuni anni era impegnato come milite dell'Assistenza pubblica.

Molto legato alla propria famiglia, lascia la moglie Mariella e i figli Alessandro e Michele.

La scomparsa di Zaccardi ha suscitato un grande cordoglio tra i volontari dell'Assistenza Pubblica che, attraverso i social network e di persona, hanno fatto sentire la propria vicinanza ai familiari.

«Era una persona molto attiva - ricordano i familiari - profondamente legata a piazzale Pablo, suo quartiere d'origine. Aveva fondato un gruppo su facebook e in occasione della festa annuale, amava esporre foto d'epoca del piazzale».

Zaccardi era molto conosciuto in quartiere, dove aveva numerosi amici, e nel mondo del volontariato, dato che il figlio Alessandro è un volontario della Croce Rossa. «Come milite dell'Assistenza pubblica era molto impegnato anche nel servizio del pulmino di Padre Lino, che offre aiuto ai senzatetto della stazione - rimarca il figlio Alessandro -. Amava molto spendersi per gli altri, soprattutto per i deboli e i bisognosi». Zaccardi coltivava l'hobby della pesca ed era legatissimo alla famiglia. «Amava andare a pescare e trascorreva parte del tempo libero in compagnia del nostro cane, Glenn – ricordano i familiari -. Aveva tanti amici, perché amava stare in compagnia».

Il rosario in memoria di Massimo Zaccardi verrà recitato stasera alle 20,30 nella chiesa di Santa Maria della Pace (piazzale Pablo). Il funerale, in programma domani alle 11, avverrà nella stessa chiesa di piazzale Pablo.

