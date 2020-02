Addio a Roberto Cavatorta, fulcro della comunità di Viarolo

CRISTIAN CALESTANI

SISSA TRECASALI «Roberto c’era sempre. Era l’anima delle feste del nostro territorio. Dava una mano a tutti con competenza, gentilezza ed un sorriso».

È questo il ricordo che gli amici dell’Arci di Viarolo dedicano a Roberto Cavatorta, 48enne di Viarolo di Sissa Trecasali scomparso improvvisamente.

Roberto – stimato elettricista alla Rizzi di Viarolo – era stato per dieci anni, dal 2010 sino ad un mese fa, il presidente dell’Arci di Viarolo e negli anni aveva collaborato con tante associazioni di volontariato del territorio: tra queste la Croce rossa di San Secondo, di cui era milite, le società di calcio Bassa Parmense e Viarolese, gli staff delle fiere del Cornazzano e delle fiere, agricola e sagra, di Trecasali, oltre che altre tante associazioni di Cervara, Baganzola e Sissa Trecasali.

«Qui a Viarolo – ricordano gli amici – era il fulcro di tutte le attività: dal carnevale dei bimbi al centro estivo sino alla sagra e alla festa della birra. Era il collante di tutti noi, un trascinatore: quello che arrivava per primo. Era veramente indispensabile».

Roberto era un elettricista stimato, come ricordato dal suo datore di lavoro Lorenzo Rizzi: «Entrò in azienda nel 1989 ed in trent’anni si è sempre distinto per una grande professionalità ed affidabilità: su di lui si poteva sempre contare». Ricoprì anche l’incarico di consigliere comunale a Trecasali durante il mandato 2004-2009. «Roberto era l’anima di Viarolo – il ricordo commosso del sindaco di Sissa Trecasali Nicola Bernardi -. Non c’era evento che non lo vedesse presente nel portare il proprio aiuto. Sempre disponibile e sorridente, era un grande altruista. Abbraccio forte la famiglia a nome di tutta la comunità».

Solo quindici giorni fa proprio Bernardi aveva celebrato il matrimonio civile di Roberto in comune con la moglie Silvia alla presenza anche del figlio Manuel, 7 anni. A riconoscere l’impegno di Cavatorta anche l’istituto comprensivo di Sissa Trecasali che gli aveva dedicato un attestato di benemerenza perché in più occasioni aveva messo a disposizione la propria esperienza ed il proprio materiale per l’organizzazione dei mercatini di Natale dei bimbi. Questo il ricordo postato sulla pagina Facebook dell’Arci Viarolo: «Robby era l’iniziativa, era l’idea, era la volontà responsabile, era l’instancabile presenza, era la nostra guida e il nostro trascinare. Robby c’era per tutto Viarolo, era Viarolo. E c’era per chiunque avesse bisogno, da qualsiasi parte lo chiamassero e per i più diversi motivi, sempre. Tutti abbiamo beneficiato della sua infinita generosità e incondizionata disponibilità. Quanti perché e quante domande oggi ci facciamo di fronte a questa crudele ed ingiusta vita che ci porta via spesso le persone invece più meritevoli di godere di ogni felicità. E sicuramente Robby era una tra queste. Siamo sconvolti ed inermi. E pensare di continuare senza di lui è inimmaginabile, ma non possiamo vanificare tutto ciò che abbiamo fatto insieme. Continueremo nel suo esempio e secondo ciò che ci ha insegnato; nulla sarà più come prima, ma Robby vivrà in tutto ciò che faremo».

Il funerale sarà celebrato oggi alle 9 partendo dalla Casa funeraria Domus Angeli di via Primo Maggio 4 a Trecasali per raggiungere la chiesa di Viarolo alle 9.30.