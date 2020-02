Gli studenti del Solari insistono: «La scuola non è sicura»

MICHELE DEROMA

«Non vogliamo entrare in una scuola che non è sicura». Sono delusi e innervositi gli studenti dell'istituto Solari di Fidenza: dopo che alcuni giorni fa una finestra dell'edificio è caduta ferendo lievemente un bidello, ieri mattina una nutrita parte di alunni della scuola superiore è rimasta per protesta all'esterno dall'istituto, senza entrare nelle aule.

LE RESPONSABILITÀ

In tanti sono venuti così a conoscenza proprio davanti ai cancelli della loro scuola, leggendo la Gazzetta, delle dichiarazioni rilasciate dall'amministrazione comunale fidentina, in cui la responsabilità della caduta della finestra viene addebitata «all'utilizzo improprio del ferro adoperato dai bidelli per azionare il sopraluce» e a «diversi oggetti lanciati dagli studenti verso l'esterno e in grado di deteriorare i cardini dell'infisso».

LA RISPOSTA

«È assurdo pensare che l'azione di uno studente possa provocare la caduta di una finestra situata a quell'altezza», replicano gli studenti rappresentanti di istituto, «e che può essere manovrata soltanto dai bidelli, i quali peraltro dicono di non avere mai ricevuto istruzioni su come utilizzarla e chiuderla. Il bastone di ferro? Per l'amministrazione non è stato omologato dalla ditta ed è quindi usato in modo inappropriato», ma a non essere a regola, secondo i rappresentanti degli studenti, sono proprio le finestre: «In un colloquio informale tramite i social, Andrea Massari ci ha assicurato che questi infissi sono sicuri al 100% e ci ha invitato ad un incontro in municipio per le verifiche dei documenti e il chiarimento di qualsiasi dubbio. Ma le finestre non sono evidentemente montate bene: basta pensare che diverse di loro non sono aderenti perfettamente al muro e l'aria filtra in alcune aule. In altre invece», continuano gli studenti del Solari, «c'è il problema dei condotti d'aria, che non funzionano. E la situazione si è fatta particolarmente grave in conseguenza del problema dei giorni scorsi, dal momento che ci è stato chiesto di chiudere tutte le finestre della scuola, senza poter arieggiare le aule. Siamo andati in una classe prima e abbiamo visto gli studenti sudare per il pazzesco calore formatosi nella stanza: è assurdo pensare che le responsabilità di questa situazione siano di noi studenti». E a ribadire il grado di pericolosità delle finestre, c'è anche la testimonianza del bidello colpito dalla caduta dell'infisso: «L'amministrazione non si rende ancora conto del danno che sarebbe potuto accadere», accusa l'uomo, che ricostruisce la dinamica di quanto accaduto.

«A noi bidelli è stato ordinato di chiudere la finestra: i ragazzi avevano freddo e sono subito intervenuto. Non potendo utilizzare la scala, ho preso il palo di ferro e l'ho agganciato al sopraluce, ma in un attimo l'infisso mi è caduto addosso: per fortuna sono riuscito a spostarmi senza essere colpito in pieno dalla finestra, e già in precedenza avevo fatto spostare tre studenti che si trovavano proprio davanti all'infisso, proprio perché so che è pericoloso come tanti altri di questa scuola».

L'EPISODIO

Parla di un episodio che «poteva finire in tragedia», il bidello rimasto lievemente ferito ad una mano, «perché un peso di quaranta chili, in caduta da un'altezza di tre metri, può fare davvero male. E non è la prima volta che una finestra cade, come dimostra il caso di due anni fa: serve maggior manutenzione per garantire la sicurezza degli alunni e di tutto il personale che lavora nella scuola».