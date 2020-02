Bardiani, esordio in tre continenti

ALBERTO DALLATANA

La stagione dei ciclismo professionistico è iniziata da appena venti giorni, ma la Bardiani – Csf – Faizanè ha già gareggiato in tre continenti: in Sudamerica alla Vuelta a San Juan (Argentina) e poi al Tour Colombia (ancora in corso), in Europa nella Volta a la Comunitat Valenciana e, sempre in Spagna, nelle quattro prove della Challenge di Maiorca, per finire (ieri) con il Tour de Langkawi, gara malese che ha portato in Asia le maglie verdi e, da quest'anno, soprattutto ciclamino. Domani sarà la volta del debutto italiano al 57° Trofeo Laigueglia, in Liguria, gara di 202 chilometri con un percorso mosso (c'è la salita di Colla Micheri da ripetere quattro volte nel finale) e dall'esito difficilmente prevedibile (diretta su Raisport dalle 14.45).

La squadra di patron Luca Bardiani è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, sfiorata prima da Marco Benfatto (terzo nella seconda tappa della Vuelta a San Juan) e poi da Matteo Pelucchi, terzo nella quinta frazione e poi secondo nella settima della gara malese. Tutto nella norma, considerando che il grande obiettivo stagionale è quello di fare bene al Giro d'Italia, nel mese di maggio, per cui la preparazione è stata improntata per partire sì bene, ma non «a tutta».

A Laigueglia saranno di scena Vincenzo Albanese, Giovanni Carboni (i due che, sulla carta, hanno maggiori chance di fare risultato), Luca Covili, Filippo Fiorelli (al debutto tra i professionisti), Franceso Romano, Umberto Orsini e Filippo Zana. Dovranno vedersela soprattutto con l'Ag2r, l'Androni, la Gazprom (che schiera Simone Velasco, vincitore della passata edizione), la Vini Zabù di Visconti e la Nazionale Italiana che ha Giulio Ciccone (peraltro ex Bardiani) tra le sue fila, in «prestito» dalla Trek-Segafredo e alla prima gara stagionale.