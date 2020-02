Cani senza guinzaglio? Le prime tre multe

SORBOLO MEZZANI Tre proprietari di cani portati in giro senza guinzaglio sono stati multati nella serata di giovedì nel territorio comunale di Sorbolo Mezzani dagli agenti del presidio di Sorbolo Mezzani della polizia locale dell'Unione Bassa Est Parmense, coordinati dal sovrintendente Vincenzo Scarici.

Due cani, uno di piccola taglia e l'altro di taglia medio-grande, erano senza guinzaglio a Bogolese, in un'area per altro poco distante dalla zona sgambamento cani appositamente allestita dal comune. Un altro cane senza guinzaglio, di piccola taglia, era invece nel centro di Sorbolo.

L'attuale normativa prevede sanzioni da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. Nello specifico dei tre casi le multe, se pagate entro i termini, ammonteranno a 50 euro.

«A seguito di diversi episodi di aggressione di cani liberi senza guinzaglio ad altri cani e a persone, l'ultimo dei quali solo un paio di settimane fa a Casaltone con una donna e un piccolo cane rimasti gravemente feriti – commenta il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari – abbiamo deciso di essere intransigenti rispetto al malcostume di lasciare liberi i propri cani in aree pubbliche».

«Vogliamo educare i cittadini indisciplinati - continua Cesari - al rispetto delle regole del “buon padrone” per non arrecare inutili pericoli a sé stessi e agli altri. Anche questo fa parte del senso civico. È da un po' di tempo che rendo nota questa intenzione: nel contatto diretto con i cittadini, sui social e anche tramite la stampa. Molti hanno promesso di adeguarsi mettendo il guinzaglio al proprio cane, ma poi non l'hanno fatto. Ora chi non rispetterà le regole sarà sanzionato».

c.cal.