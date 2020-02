Iacoponi il trascinatore

IL MIGLIORE

IACOPONI 7

Il trave portante della squadra, ieri come molte altre volte. Ha duellato quasi a uomo con Caputo, ha dato una mano su Boga, ha contrastato con abnegazione su tutti gli altri. E' l'incarnazione dello spirito di squadra, un trascinatore con l'esempio, non con le parole. Su questa vittoria la sua firma è la prima.

COLOMBI 6,5

In tutta la gara una sola sbavatura su un rinvio, a cui peraltro aveva rimediato con un tuffo felino. Per il resto grande attenzione e alcuni interventi decisivi, come quello su Obiang da due passi.

DARMIAN 6,5

Esce alla fine del primo tempo per un acciacco ma fino lì era stato bravissimo sul cliente più difficile, Boga. Anche lui lo marca praticamente a uomo ma gli concede poco, rinunciando ovviamente ad avanzare.

LAURINI 6,5

Entra a freddo e deve occuparsi di Boga. Lo fa con grande applicazione non facendo rimpiangere Darmian. Da mesi ormai sta in seconda linea ma ha la preziosa qualità di entrare in modo positivo.

BRUNO ALVES 6,5

La difesa è stata ineccepibile e lui l'ha guidata da par suo, svettando sui palloni aerei ma andando anche dove c'era da andare in tante situazioni per sbrogliarle. In gare come questa è fondamentale.

GAGLIOLO 6,5

E' in condizioni imperfette ma se uno non lo sa non se lo immagina di certo. Lotta con la consueta gagliardia, chiude i varchi, vince contrasti, anticipa e qualche volta prova anche a ripartire.

HERNANI 6

Il centrocampo è stato spesso in difficoltà e anche lui ha ballato assai. Alla lunga fa valere le qualità organiche e chiude tanti spazi rimediando con la corsa alla congenita lentezza. Calcia una punizione a fiato d'oca.

BRUGMAN 6,5

Djuricic gli fa girare la testa per mezz'ora, poi le cose si assestano e comincia a recuperare palloni, intercettarne altri, imbeccare qualche ripartenza. Insomma, fa la sua parte.

KURTIC 6

Come i colleghi di reparto fa molta fatica a filtrare il gioco e alleggerire il peso sulle spalle della difesa. Men che meno a pungere in avanti. Ha però fisico quanto basta per lottare fino alla fine.

SILIGARDI 6,5

Una partita di grande sacrificio in cui però ha speso anche intelligenza e tecnica. E' stato insomma assai positivo, sia in interdizione che nel dialogare con i compagni in fase di possesso.

PEZZELLA 6

Entra per allargare la difesa a cinque e spende la sua buona gamba sulla fascia cercando di pungere: sfiora il gol con una bordata da lontano. E' parso reattivo e pimpante.

CORNELIUS 6,5

Non è al top, spesso è stato sovrastato nel gioco aereo e anticipato palla a terra. Però ha preso e dato botte, e soprattutto confezionato un bellissimo assist per Gervinho. Resta indispensabile.

GERVINHO 6,5

Si è riproposto nel migliore dei modi. Non avevamo dubbi che i compagni lo avrebbero riaccolto a braccia aperte. Ora deve ritrovare i 90' e poi ci farà divertire, gioire e a volte arrabbiare fino alla fine.

GRASSI 6

Sembra (diciamolo piano) aver superato i suoi problemi fisici e ieri ha dato una sostanziosa mano, nel suo scampolo, a contenere l'impeto dei modenesi.

ALLENATORE

D'AVERSA 6,5

L'emergenza è ormai il suo pane quotidiano e sembra esaltarlo perché rende più importante il suo lavoro di preparazione alla gara e di motivazione nella testa delle seconde linee. In questo momento il Sassuolo è assai ostico ma lui l'ha disinnescato come nelle altre occasioni: è la bestia nera del suo amico De Zerbi. Ammonito, era diffidato e a Torino dovrà accomodarsiin tribuna come gli era già successo a Mantova in C (e fu pareggio) e nel secondo tempo di Avellino in B (vittoria).

L'ARBITRO

MARIANI 6

Il Sassuolo si lamenta per un fallo non fischiato in avvio di azione, ma non può sempre andargli bene come all'andata quando fu sanzionato Hernani in un caso simile. Per il resto tanti cartellini ma è stata una gara abbastanza spigolosa. Forse fiscale quello per D'Aversa.