Collecchio, nuova rotatoria in via Spezia

GIAN CARLO ZANACCA

COLLECCHIO - Rivoluzione della viabilità in vista nella zona del centro commerciale. A marzo partiranno i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Spezia ed i viali Saragat e Pertini. La nuova infrastruttura viabilistica avrà delle ricadute anche sull’organizzazione della viabilità all’interno del parcheggio del centro commerciale stesso: verrà radicalmente modificata in base al nuovo assetto della rotatoria.

La nuova infrastruttura viabilistica, infatti, prevede cinque uscite e si colloca dove oggi i viali Saragat e Pertini si incrociano con via Spezia: un incrocio pericoloso che verrà quindi sostituito con la nuova rotatoria, mettendo in sicurezza la viabilità. La rotatoria prevede cinque uscite. La prima, andando in senso orario, è quella da Collecchio su via Spezia, che si immetterà in rotatoria con una doppia carreggiata in uscita ed in entrata; una seconda su via Spinelli anche questa con doppia carreggiata in entrata ed uscita; la terza è quella sua via Spezia verso Parma sempre a due carreggiate, in entrate ed uscita; la quarta porta in viale Pertini e nel parcheggio del centro commerciale e sarà a senso unico dalle rotatoria verso viale Pertini, solo in ingresso; mentre la quinta è quella in corrispondenza dei viale Saragat, anche questa a senso unico, solo in uscita da via Saragat verso la rotatoria. «Abbiamo avuto contatti con il soggetto che gestisce il parcheggio del centro commerciale – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Gian Carlo Dodi – in modo da prevedere una riassetto del parcheggio funzionale al centro commerciale in ragione delle novità introdotte dal progetto della nuova rotatoria. Il parcheggio stesso, quindi, sarà sottoposto ad una revisione per migliorarne la fruibilità e la sicurezza, a fronte dell’importante intervento messo in cantiere». Il riassetto del parcheggio del centro commerciale è un intervento molto atteso da parte dei cittadini, dal momento che il traffico oggi è caotico, confuso e non regolamentato in modo chiaro ed efficace.

In passato la richiesta di migliorare la situazione della viabilità nel parcheggio era stata sollevata anche dai banchi dei gruppi di minoranza in consiglio comunale, in particolare dall’ex consigliere Gian Luca Belletti e da Francesco Fedele e Walter Civetta. L’appalto per la realizzazione della rotatoria è stato assegnato in questi giorni, i lavori prenderanno avvio a marzo per concludersi entro settembre, in modo che tutto sia pronto per la sagra della croce. Il costo è pari a 350 mila euro. L’obiettivo è quello di fluidificare il traffico lungo il tratto di via Spezia che attraversa il centro di Collecchio e mettere in sicurezza l’incrocio. La nuova rotatoria si aggiunge a quella realizzata l’estate scorsa, sempre su via Sepzia, in centro, all’incrocio con via Moro.