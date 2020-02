Salso ha detto addio a Palmira Gambarini, l'erborista di piazza Berzieri

Nella chiesa di San Vitale familiari ed amici hanno tributato l'ultimo saluto all'erborista Palmira Gambarini vedova Plancher deceduta all'ospedale di Vaio in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Nata nella città termale nel 1931, dopo essersi diplomata al liceo classico si laureò in Farmacia all'Università di Parma. In seguito al matrimonio con il dottor Luigi Plancher, che lavorava alle dipendenze dell'industria farmaceutica Angelini Francesco a Milano, si traferì a vivere con il marito nel capoluogo lombardo.

Il legame con Salsomaggiore, tuttavia, non venne mai meno tanto che Palmira Gambarini ritornò a vivere nella città termale sul finire degli anni Settanta, mentre il marito la raggiungeva non appena libero da impegni professionali. Nel 1979 Palmira Gambarini aprì un negozio di erboristeria in piazza Berzieri gestito fino al collocamento a riposo: in tanti, residenti e turisti, hanno potuto apprezzare la professionalità dell'erborista che sapeva sempre consigliare il meglio ai propri clienti nella scelta dei prodotti. Figlia di albergatori, abituata sin dalla tenera età a «stare in mezzo alla gente», aveva sviluppato un carattere aperto e disponibile al dialogo e sempre con il sorriso sulle labbra. Appassionata di cucina, tra i suoi piatti più riusciti vi erano le tagliatelle al ragù.

Palmira Gambarini ha lasciato i figli Patrizia, Maria Vittoria e Vittorio, i generi Marino ed Emilio, i nipoti Vanessa, Isadora e Massimiliano e l'adorato pronipote Noah oltre a numerosi parenti. Dopo la cremazione, le ceneri saranno portate nella cappella di famiglia al cimitero di Parola. M.L.