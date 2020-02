Dallara Academy, il clima raccontato da un cronista

VALENTINO STRASER

VARANO MELEGARI I cambiamenti climatici e le loro problematiche vissuti in prima persona dai cittadini, narrati con gli occhi del cronista. Alessandro Orlando, giornalista del Corriere della Sera, esperto di ambiente e clima, ha trattato il delicato tema di «Come sta cambiando il clima in Italia. Cosa stiamo facendo per impedirlo».

L'incontro, svoltosi nell'Auditorium Dallara Academy, rientra nel ciclo «Imprese aperte», promosso nell'ambito delle manifestazioni di Parma capitale italiana della cultura 2020. Il progetto è ideato dall'associazione «Parma, io ci sto!» e dall'Unione parmense degli industriali.

L'iniziativa è volta a far conoscere le aziende e le loro specialità a un pubblico allargato di cittadini, turisti e alle scuole. A questo scopo, Dallara ha organizzato una serie di incontri legati ai 17 obiettivi Onu per lo sviluppo sostenibile. Stili di vita che cambiano e nuovi orizzonti della quotidianità nei primi decenni dell'Antropocene, hanno rappresentato il filo conduttore della serata introdotta da Andrea Toso, Head of R&D and Us Racing Business Leader per Dallara. Il clima e l'impatto sull'economia, sulla salute dell'uomo e del pianeta, ma anche comportamenti virtuosi da adottare per cogliere nuove opportunità di impresa in un mondo e un clima che cambia. Qualche esempio? Nuove colture dedicate a prodotti esotici come kiwi, mango e caffè, che prendono il posto di colture tradizionali italiane.

Ma anche un modo di ripensare a riconvertire impianti sciistici, che «nell'ultimo decennio hanno superato le 240 unità nel solo arco alpino, con la creazione di percorsi naturalistici, di trekking e itinerari. Sul tema delle riduzioni delle emissioni di anidride carbonica, la ricetta - ha ribadito Orlando - rimane quella del trasporto sostenibile e la riscoperta della bicicletta per la mobilità, con la creazione di percorsi ciclabili urbani».

Alla trattazione dell'impatto climatico sull'uomo e alla «resilienza della natura», si sono aggiunte anche riflessioni e consigli spiccioli per la vita di tutti i giorni, «in un periodo storico che vede i giovani sempre più attenti alle evoluzioni del clima e a comportamenti concreti e responsabili».