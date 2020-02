Discarica ripulita. E ora occhio alle telecamere

Nella mattinata di ieri una ditta incaricata dal Comune ha proceduto alla pulizia della discarica presente ai lati della strada sterrata che, poco dopo la chiesa della frazione salsese dedicata a San Rocco, parte dalla comunale che conduce a Costa Marenga scendendo verso Salsominore.

La discarica composta da materiali edili di scarto, mattoni, mattonelle, pannelli di cartongesso e cemento oltre ad una gru automontante in ferro di colore blu e alla carcassa di una vecchia Alfa 33, era presente da tempo nei pressi del sentiero immerso nella natura e battuto da numerosi cittadini alla ricerca di un po' di tranquillità in mezzo al verde ma il cui cammino si imbatteva, fino a ieri, nel menefreghismo di persone non rispettose dell'ambiente e noncuranti del prossimo.

Nei giorni scorsi il vicesindaco Enrica Porta, oltre a sottolineare come la discarica fosse stata segnalata dagli alunni della Sant'Agostino (oltre che dalla Gazzetta, ndr), ha annunciato come l'amministrazione stia valutando l'acquisto di una telecamera da utilizzare come deterrente contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di persone incivili.

«Sono state eliminate le macerie e i materiali più rilevanti componenti la discarica – afferma in una nota l'amministrazione per quanto riguarda la discarica di San Rocchino –. La medesima ditta è intervenuta per pulire anche nella zona dell'ex Bertanella, dietro al supermercato Famila, dove da tempo erano presenti materiali ingombranti. Procederemo con nuovi accertamenti e con ulteriori controlli nei prossimi giorni».

M.L.