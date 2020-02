Maurizio Broglia, era l'anima di Ca' Sana di Terenzo

VALENTINO STRASER

TERENZO Dramma ieri mattina a Cà Sana, frazione di Terenzo, per l'improvvisa scomparsa di Maurizio Broglia a causa di un drammatico incidente avvenuto verso le 11 nel tratto della Variante Cispadana all'altezza di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia.

Maurizio Broglia, sessantasei anni, originario di Felino, risiedeva ormai da diversi anni con la famiglia nel piccolo centro che si affaccia sulla Val Baganza.

Sposato, una figlia, Broglia mentre stava percorrendo la Cispadana proveniente da Suzzara in direzione di Parma, alla guida di Peugeot 308 Station Wagon, è entrato in collisione con un camion adibito al trasporto latte, con alla guida un 48enne di Pegognaga, in provincia di Mantova. L'impatto frontale fra i due mezzi è stato violentissimo.

Il mezzo pesante è finito in una scarpata ai lati della strada regionale mentre l'auto, nello schianto, si è letteralmente disintegrata. Nell'impatto, il blocco motore dell'auto è addirittura stato proiettato in mezzo alla carreggiata.

I soccorsi sono scattati immediatamente, allertati con una telefonata al 118.

Il luogo dell'incidente è stato raggiunto a sirene spiegate dall'ambulanza e dall'automedica, oltre a due squadre dei vigili del fuoco di Guastalla e a volontari di Luzzara. Allertata anche l'elicorttero del 118 di Parma, rientrato poco dopo.

Impegnative le operazioni per estrarre il corpo dell'uomo: ai medici, purtroppo, non è rimasto che constatare il decesso del 66enne per le gravi ferite riportate nello schianto. Spetterà agli agenti della polizia municipale dell'Unione dei Comuni della Bassa reggiana ricostruire la dinamica del sinistro, e ricostruire i momenti drammatici che lo hanno preceduto.

L'autista del camion, dipendente di una ditta di trasporto latte, è stato ricoverato all'ospedale di Guastalla per contusioni multiple, in forte stato di shock, e per accurati accertamenti.

La Variante Cispadana è rimasta chiusa per diverse ore con inevitabili ripercussioni sulla viabilità ordinaria e la formazione di lunghe code, soprattutto di mezzi pesanti.