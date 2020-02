Cade nel dirupo durante un'escursione: muore 32enne di Mezzani

Tragedia della montagna ieri alla Paganella (Trento). Manuele Cadeddu, trentaduenne di Mezzano Inferiore è morto scivolando nei pressi della ferrata delle Aquile.

Cadeddu, impiegato nell'ufficio tecnico di un'azienda metalmeccanica, era partito ieri mattina aggregandosi alla comitiva organizzata dal circolo Arci «La Capanna Verde» di Mezzano Inferiore. In tutto una cinquantina di persone.

Arrivati in Paganella attorno alle 10 per trascorrere un’allegra giornata sulla neve, i partecipanti si sono subito divisi. Cadeddu, grande appassionato di fotografia, aveva la montagna nel cuore e desiderava portarsi a casa le immagini di quel sentiero di cui tanto aveva sentito parlare. E si è incamminato, da solo.

Salito fino in cima alla Paganella con gli amici, prima in telecabina e poi in seggiovia, sembra che si sia avventurato, inizialmente in un tratto in discesa, da solo verso il sentiero delle Aquile.

«Approfitto della bella giornata per farmi un giro sul sentiero e fare alcune foto che dopo vi farò vedere», avrebbe detto ad alcuni amici. E con le sue scarpe da trekking, si è allontanato da solo. Probabilmente voleva solo percorrere un tratto del sentiero ma, giunto in prossimità del bivio da dove parte la ferrata, forse ha sbagliato direzione.

Con ogni probabilità è scivolato su una lastra di ghiaccio. Forse la stessa sulla quale, appena tre settimane fa, era scivolato trovando la morte anche un medico di Bressanone (Bz), Emanuele Rastelli. Solo che in quella circostanza il medico era con alcuni amici che hanno raccontato il dramma. Ieri Manuele era solo.

Verso le 14 gli amici di Cadeddu l’hanno chiamato per sapere quando sarebbe tornato. Ma il suo telefonino squillava a vuoto. Le telefonate senza risposta si sono ripetute fino alle 17, ora del ritrovo ad Andalo per tornare a casa.

Prima di partire, dal pullman gli amici hanno allertato i carabinieri della stazione di Andalo e i soccorsi, segnalando la scomparsa di Manuele.

Subito sono entrati in azione gli uomini del Soccorso alpino con l’elicottero della Protezione civile e, all’imbrunire, il suo corpo è stato rinvenuto nel canalone Battisti, trecento metri più a valle.

I primi indizi del tragico volo del giovane hanno subito lasciato intendere che non volesse percorrere la ferrata, altrimenti si sarebbe equipaggiato a dovere con la necessaria imbracatura e attrezzatura.

Dalle tracce rinvenute sulla lastra di ghiaccio si presume che il giovane sia scivolato e poi precipitato nel vuoto. Il suo corpo è stato ritrovato nel medesimo punto in cui era finito il medico di Bressanone.

La macchina fotografica di Cadeddu è stata rinvenuta intatta, nello zaino, e nella scheda erano salvate tante fotografie scattate proprio fino al punto di partenza della ferrata che non lascerebbero dubbi sull’agghiacciante fatalità del tragico incidente.

La salma, recuperata solo nel tardo pomeriggio, è stata trasportata e ricomposta nella camera mortuaria di Fai della Paganella.

Gli accertamenti di legge sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Andalo. Mentre la comitiva è ripartita per Mezzani, Davide Ghidorzi, presidente del circolo Arci «La Capanna Verde» è rimasto alla Paganella fino al momento del recupero della salma. r.c.