Ultimo saluto alla magliaia Gabriella Capelli

COLLECCHIO La comunità di Talignano è in lutto per la scomparsa di Gabriella Capelli, 70 anni.

Si era trasferita a Talignano circa 40 anni fa con il marito Renato Baistrocchi ed il figlio, ancora piccolo, Luca. La sua è stata una vita dedicata alla famiglia ed al lavoro: faceva la magliaia, un mestiere ormai scomparso. Lo ha fatto con passione e dedizione, così come si è dedicata alla cura del marito e del figlio, fino a che, circa 15 anni fa, è stata colpita da una grave malattia. Per questo ha rinunciato al lavoro, ma ha continuato a dedicarsi alla sua famiglia ed alla sua comunità. Era molto legata al gruppo della parrocchia, con cui aveva contribuito a riprendere, negli anni Novanta, la festa della torta di Talignano, un appuntamento nato con l’ex parroco di Talignano, don Ferruccio Botti, e poi interrotto per alcuni decenni, per, poi, essere ripreso e diventare un evento fisso del calendario della vita di Talignano. «Era una persona gioviale, altruista – la ricorda un’amica – memorabili rimangono le sue battute, le risate fatte assieme». Gabriella non si è mai lasciata andare, anche dopo l’avvio del lungo calvario della malattia che l’ha colpita. «Trasmetteva ottimismo, ti dava forza – prosegue una parrocchiana – se avevi bisogno, lei c’era sempre». Poi la scomparsa del marito Renato Baistrocchi nel 2012, ma anche in quella circostanza non si è persa d’animo: ha coltivato gli affetti che la circondavano, dando tanto a chi aveva intorno. Ha fatto appena in tempo a vedere la nipotina, Agata, nata cinque mesi fa. Una gioia immensa, per lei. La piangono il figlio Luca e Alice, la nipotina Agata, il fratello William con Maria ed i nipoti a cui era molto legata. I funerali si svolgeranno oggi, alle 14.30, partendo dalla Sala del Commiato di via Carrega 12/a, per la chiesa di Talignano, proseguendo per il cimitero di Collecchio. G.C.Z.