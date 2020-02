Langhirano, Augusto Gentile e l'unità cinofila hanno perso Nadir, cane soccorritore

LANGHIRANO Solo poche settimane fa il gruppo Sos Unità Cinofile di Soccorso di Langhirano ha dovuto dire addio per sempre ad Asia, uno dei cani eroi del gruppo. Oggi la squadra di volontari ha dovuto affrontare un altro dolore: la scomparsa di Nadir, un cane pastore belga Malinois avvenuta nei giorni scorsi, a soli due giorni dal suo 14esimo compleanno. Nadir era compagno di vita di Augusto Gentile, addestratore delle Unità Cinofile di Soccorso, operatore cinofilo volontario di Protezione Civile e Responsabile Regionale Anpas settore cinofilo area Nord Italia. Nadir, sin da cucciolo, ha avuto un futuro già definito: diventare, con il suo conduttore Augusto, un’unità cinofila di soccorso specializzata in attività di «ricerca persone disperse in superficie», per la quale ha conseguito il brevetto regionale per l’abilitazione. Già solo indossando pettorina Sos Nadir capiva quello che avrebbe dovuto fare di lì a poco: fiero e deciso si metteva sulle tracce del disperso da ricercare, sia che esso fosse una «cavia» per l’addestramento che un disperso nel corso di una ricerca reale. Nella sua carriera ha partecipato a numerose ricerche ottenendo esiti positivi. Memorabili i ritrovamenti di cui è stato protagonista: nel giugno del 2015 ha ritrovato una donna scomparsa in un locale adibito a magazzino di fianco a casa. Era per terra, stordita ma non in pericolo di vita, mentre era ancora giovanissimo quando, nell’ottobre 2008, partecipò alle ricerche di un uomo di 36 anni di San Secondo, ritrovato poi cadavere nel fiume Taro. Nadir, compagno di ventura del suo conduttore, lo ha sempre seguito in ogni luogo ed affiancato nelle sessioni di addestramento per le nuove unità, e l’empatia che traspariva dal loro rapporto cane-conduttore era un esempio per tutti. Sempre vigile e presente, anche quando non più operativo, riempiva di buon umore e tenerezza il clima dell’associazione che ha regolarmente frequentato sino alla sua scomparsa. B.M.