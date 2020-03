Kiara Fontanesi vola sul podio dopo la gravidanza

FILIPPO DELMONTE

Il ritorno di Kiara Fontanesi nel mondiale cross femminile: semplicemente da campionessa, grazie al terzo posto di giornata nel Gp d'Inghilterra.

IL RIENTRO DOPO LA GRAVIDANZA

Due mesi di allenamento intensi dopo la gravidanza, un anno senza toccare la moto e una Matterli Basin messa a dura prova da tanta pioggia e un vento fortissimo che venerdì notte ha sradicato alcune strutture. Tutto ciò però non ha intaccato il desiderio di tornare subito al top.

E ci è riuscita con un secondo e un sesto posto di manche che le hanno permesso di chiudere sul podio, terza assoluta, alle spalle di Duncan e Papermeier. Di più non poteva fare in un rientro atteso che l'ha vista scendere in pista con tutta la famiglia al seguito, con Skyler, la figlia, in prima linea.

Fin dalle prove del sabato, ridotte per via dei problemi del venerdì notte, ha messo in mostra velocità chiudendo seconda alle spalle dell'olandese Van De Ven. Poi in gara 1 ha completato nel migliore dei modi la prima fase dell'esordio. Scattata a metà gruppo, in tre giri è riuscita a guadagnare la seconda piazza alle spalle di una scatenata Duncan.

La campionessa in carica grazie al vantaggio accumulato, ha mantenuto il primato fino alla bandiera a scacchi. Kiara da parte sua mantenuto agevolmente la piazza d'onore piazzandosi davanti al Lyn Walk, terza. Nonostante il terreno difficile per il fango, la sei volte iridata ha dato prova di motivazione e già un'ottima preparazione atletica. «Il piazzamento per me ha valore come un primo posto. Ho evitato errori e portato a casa il maggior numero di punti – ha detto a fine gara una raggiante Kiara - Ho finito la manche bene sia dal punto di vista fisico che psicologico».

LA SECONDA MANCHE Carica per il risultato, la Fontanesi si è poi preparata per la seconda manche. Nella seconda frazione Kiara è partita ultima a causa di un problema in partenza. La moto si è girata sulla griglia di ferro bagnata, sullo start, a causa della ruta posteriore molto sporca.

Questo le ha fatto perdere molto tempo. Dopo uno start disastroso ha iniziato a rimontare fino al sesto posto finale: un ottimo risultato per come si era messa all'inizio. Con il piazzamento di gara2 ha così conquistato il terzo posto finale.

«Nella seconda manche mi si è girata la moto in partenza e ho perduto molto tempo. - ha detto Kiara a fine gara - Ho recuperato più posizioni possibili e alla fine il sesto posto mi ha permesso di salire sul podio. Sono contenta di essere rientrata con un podio importante. E sono già carica per il prossimo round, per migliorare ulteriormente, in Olanda settima prossima».