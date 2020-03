Polizia locale, il comandante Soranno in pensione dopo 43 anni di servizio

Da ieri Luciano Soranno, già comandante della Polizia locale, è ufficialmente in pensione, dopo ben 43 anni di attività, di cui undici trascorsi da comandante prima della Polizia delle Terre verdiane e quindi della Polizia locale di Fidenza. Il comandante Soranno ha salutato il sindaco Andrea Massari e il vicesindaco Davide Malvisi per un ultimo commiato al termine di una lunga collaborazione che in questi ultimi anni lo ha visto lavorare a stretto contatto con il sindaco, l'assessore alla Sicurezza e la giunta comunale.

«Dobbiamo ringraziare Luciano per il profondo impegno con cui in questi anni ha gestito il corpo di Polizia locale di Fidenza diventando un punto di riferimento sicuro e autorevole per tutta la nostra Comunità», ha sottolineato Massari. «Luciano Soranno - gli ha fatto eco il vicesindaco Davide Malvisi - è stato un collaboratore insostituibile per definire e mettere in atto le politiche di sicurezza per la nostra città, lavorando in squadra non solo con l'amministrazione ma con tutte le forze di polizia presenti sul territorio. Ci mancheranno il suo contributo e la sua competenza sulle quali in questi anni abbiamo sempre potuto contare».

Una figura che certamente lascia un grande vuoto professionale e personale con contorno di affetto, di profonda stima e di cordiale riconoscimento per un così lungo periodo lavorativo in cui ha dimostrato competenza, sapienza, passione, perseveranza e amore per il lavoro. I suoi agenti lo hanno già festeggiato in precedenza con un momento conviviale molto partecipato. È stata una festa davvero spontanea, a cui tutti avevano partecipato col cuore e con un senso di nostalgia per una figura che, da sempre nel corso della sua carriera, ha evidenziato una ferma volontà e una direzione autorevole instaurando coi colleghi una collaborazione efficace, puntuale e precisa.

Intanto sono arrivate a Soranno diverse attestazioni di gratitudine per tutto quello che ha fatto. E soprattutto per augurargli: «Buona vita, comandante».

