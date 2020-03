Santa Margherita, i ladri entrano in una villetta in pieno giorno

Ladri di nuovo all'opera a Santa Margherita, frazione fidentina a cui i malviventi si sono particolarmente affezionati. Oltre al bottino arraffato hanno arrecato anche pesanti danni all'abitazione.

Nella tarda mattinata di domenica hanno visitato una villetta, nel centro del paese, approfittando dell'assenza dei padroni di casa.

I malviventi, che pare siano arrivati dal retro, dove si trova il torrente Parola, dopo avere tagliato una siepe per entrare in casa hanno forzato una porta finestra e una volta all'interno hanno agito indisturbati, puntando dritti alle camere da letto, alla ricerca di oro e soldi.

Quindi hanno rovistato dentro a mobili, cassetti, portagioie, trovando alla fine quello che cercavano. Sono stati gli stessi padroni di casa, al rientro, ad accorgersi della sgradita visita e scoprendo subito che mancava l'oro di famiglia e i soldi. Ma hanno trovato anche tanti danni. Fra l'altro i proprietari sono rimasti fuori poco tempo e quindi quando sono rientrati i malviventi forse potevano essere ancora all'interno. E accorgendosi dell'arrivo dei padroni di casa, potrebbero essere scappati sempre dalla stessa via di fuga, utilizzando il passaggio del Parola.

Probabilmente i ladri sono andati a colpo sicuro, controllando i movimenti dei padroni di casa e forse conoscendo anche gli orari dei loro spostamenti. Quindi devono essere arrivati sul posto in macchina, lasciandola magari poco distante e aspettando il momento opportuno per entrare in azione. Amareggiati, i derubati hanno rivolto un appello ai residenti della frazione per chiedere se avessero notato individui strani in paese o auto sospette.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Fidenza, che dopo avere effettuato un sopralluogo, hanno avviato le indagini.Fra l'altro non è la prima volta che la banda delle ville agisce in questa zona, fra le campagne del fidentino e spingendosi sino al nocetano, fra Santa Margherita e Borghetto. Sono state diverse le ville prese di mira in questa zona, nelle scorse settimane, soprattutto a Borghetto, poco distante da Santa Margherita.

r.c.